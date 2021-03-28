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Перед матчем Россия — Франция на молодежном Евро включили «Ленинград» и «Сектор газа»

22:14
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Перед вторым матчем российской молодежки на чемпионате Европы по футболу включили композицию «Дорожная» от группы «Ленинград». И еще добавили трек группы «Сектор Газа», сообщает РИА Новости.

В прошлый раз «Ленинград» принес удачу — сборная России разгромила Исландию (4:1).

Россия U21 — Франция U21

Молодежные сборные: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Россия на Евро-2021: молодежный чемпионат Европы по футболу, финальный турнир




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