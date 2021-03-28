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Россия — Франция: составы команд на матч молодежного чемпионата Европы

20:40
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Молодежная сборная России проведет второй матч в рамках группового этапа чемпионата Европы-2021. Российская команда сыграет с командой Франции. Стали известны стартовые составы команд.

Россия: Максименко, Маслов, Дивеев, Евгеньев, Тикнизян, Обляков, Глебов, Макаров, Захарян, Лесовой, Чалов.

Франция: Ляфон, Трюффер, Конате, Кунде, Дагба, Иконе, Сумаре, Чуамени, Гуйри, Эдуар, Февр.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча

Россия U21 — Франция U21

Молодежные сборные: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Россия на Евро-2021: молодежный чемпионат Европы по футболу, финальный турнир




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