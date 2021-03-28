Россия — Франция: составы команд на матч молодежного чемпионата Европы
Молодежная сборная России проведет второй матч в рамках группового этапа чемпионата Европы-2021. Российская команда сыграет с командой Франции. Стали известны стартовые составы команд.
Россия: Максименко, Маслов, Дивеев, Евгеньев, Тикнизян, Обляков, Глебов, Макаров, Захарян, Лесовой, Чалов.
Франция: Ляфон, Трюффер, Конате, Кунде, Дагба, Иконе, Сумаре, Чуамени, Гуйри, Эдуар, Февр.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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