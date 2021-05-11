Молодежная сборная России назвала состав на матчи с Болгарией и Сербией

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Михаилом Галактионовым назвал состав команды на товарищеские матчи, которые будут сыграны в рамках подготовки к новому отборочному циклу чемпионата Европы 2023 года, против сборной Болгарии (3 июня, София, база национальной сборной Болгарии) и Сербией (6 июня, Белград, база национальной сборной Сербии).

Подготовка к новому циклу начнется 29 мая, когда команда соберется в Новогорске. На 2-е июня намечен вылет в Софию, сообщает официальный сайт РФС.

Всего в список вошли 27 футболистов.

Вратари: Максим Бориско («Балтика», Калиниград); Виталий Ботнарь («Торпедо», Москва); Станислав Агкацев («Краснодар»); Иван Будачев («Динамо», Москва).

Защитники: Павел Маслов («Спартак», Москва), Вадим Карпов (ЦСКА, Москва), Данила Хотулев («Зенит-2», Санкт-Петербург), Даниил Прохин («Сочи»), Илья Агапов («Нефтехимик», Нижнекамск), Данил Степанов («Ротор», Волгоград), Александр Сильянов («Локомотив», Москва), Кирилл Боженов («Химки»), Даниил Хлусевич («Арсенал», Тула).

Полузащитники: Константин Марадишвили (ЦСКА, Москва), Александр Черников («Краснодар»), Данил Пруцев («Сочи»), Наиль Умяров, Степан Оганесян, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов (все — «Спартак», Москва), Никита Кривцов («Томь»), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Эдгар Севикян («Леванте», Испания), Владислав Карапузов («Динамо», Москва).

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Кирилл Косарев («Томь»), Кирилл Климов («Тамбов»).

Также в резервный список вошли еще шесть игроков, которые могут быть вызваны в сборную в случае необходимости: Кирилл Колесниченко (СКА, Хабаровск), Кирилл Фольмер («Ростов»), Тимур Сулейманов («Нижний Новгород»), Никита Кармаев («Ахмат», Грозный), Илья Мартынов («Краснодар»), Алексей Миронов («Оренбург»).