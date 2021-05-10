Футбол
Молодежный Евро-21
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Молодежные сборные

Галактионов, скорее всего, продолжит работу в молодежной сборной России

13:33
Михаил Галактионов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Михаил Галактионов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Как стало известно «СЭ», Михаил Галактионов с высокой долей вероятности продолжит работу во главе молодежной сборной России. Окончательная ясность должна наступить 11-12 мая.

Вылет на групповой стадии финальной части Евро оценили в РФС негативно, был составлен список возможных сменщиков. В том числе в него входили Сергей Игнашевич и Александр Кержаков, которых называли в прессе. Однако их в молодежной сборной, судя по всему, не будет.

В последнее время в РФС склоняются к продолжению работы с Галактионовым. При нем сборная впервые за долгое время вышла в финальную часть Евро и одержала первую в XXI веке победу на этой стадии. Кроме того, не было проблем, с которыми сталкивались ранее: все футболисты с охотой ехали в сборную, не возникало скандалов, выбор состава на матчи был понятен.

Уже 3 июня новый созыв молодежной сборной России (футболисты не старше 2000 года рождения) проведет первый товарищеский матч — со сборной Болгарии.

(Константин Алексеев)

Читайте также

«Нганну пришел ко мне худым и без нокаут-силы. UFC отказывались его брать 12 раз»
Пропавший глава Минздрава Омской области найден живым
Пропавшего главу минздрава Омской области нашли живым
Тело пропавшей 3 недели назад 17-летней девушки нашли под Волгоградом

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд