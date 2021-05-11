Галактионов заявил, что перед молодежной сборной России поставлены амбициозные задачи

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов рассказал, какие задачи будут стоять перед командой в ближайшее время.

«Для молодежной сборной начинается подготовка к новому отборочному циклу чемпионата Европы 2023 года, — цитирует специалиста официальный сайт РФС 11 мая. — Перед нами поставлены амбициозные цели и задачи. Кого-то из расширенного списка болельщики хорошо знают, так как большинство из них принимало участие в отборочном цикле чемпионата Европы 2021 года.

Работа по формированию новой команды началась сразу после окончания финального турнира чемпионата Европы 2021 года. На грядущий УТС мы приняли решение вызвать расширенное количество футболистов для более тщательного знакомства и оценки их игровых качеств. Отдельно мы объявили список игроков из числа тех, кто в случае необходимости могут быть довызваны на сбор.

К этому коллективу будет приковано не меньшее внимание, как и прежде. Хотелось бы еще раз поблагодарить руководство Российского футбольного союза за помощь и поддержку в рабочем процессе».

Россиянам предстоят товарищеские матчи с командами Болгарии (3 июня) и Сербии (6 июня).