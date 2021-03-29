Маслов покинул расположение молодежной сборной России на Евро-2021

Защитник «Спартака» и молодежной сборной России Павел Маслов покинул расположение «молодежки», сообщает Telegram-канал национальной команды 29 марта.

20-летний футболист из-за дисквалификации не сможет принять участие в игре третьего тура группового турнира Евро-2021 против Дании.

Свой заключительный матч россияне сыграют против датчан в среду, 31 марта. Начало — в 19.00 (мск). После двух туров сборная Дании лидирует с шестью очками, по три — у России и Франции, у Исландии — ноль. В плей-офф турнира проходят две лучшие команды.