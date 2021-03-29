Экс-футболист сборной России Александр Самедов прокомментировал поражение молодежной национальной команды в матче против Франции в рамках группового турнира молодежного Евро-2021 (0:2).

«Негатив в сторону Маслова? Я вообще не понимаю смысл этого негатива, — сказал Самедов «СЭ». — В первом моменте он сфолил, да. А во втором — это случай. Два пенальти и что теперь, убить парня? Глупость же. Изливают негатив люди, которые никогда не играли в футбол и вообще мало представляют, что такое футбольное поле. Маслову не стоит обращать внимание на это. Надо пережить это и готовиться к следующей игре. Такое просто бывает».

Также Самедов считает, что Франция и Россия были равны по силе во вчерашнем матче.

«Мне понравилась игра. Создавали хорошие моменты, просто две индивидуальные ошибки привели к двум пенальти из-за этого и проиграли. Я хочу сказать, что вчера на поле были плюс-минус две равные команды. У Французов классная молодежная сборная, но наши на их фоне смотрелись тоже здорово», — добавил Самедов.

На данный момент молодежная сборная России имеет 3 очка и занимает третью строчку в группе. Следующий матч пройдет 31 марта против сборной Дании на стадионе «Халадаш» (Венгрия, Сомбатхей). Начало встречи — 19:00 по московскому времени.

(Артем Бухаев)