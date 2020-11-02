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Маслов, Круговой и Чалов — в составе молодежной сборной России на контрольные матчи

15:25
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Стал известен состав молодежной сборной России на контрольные матчи против сборной Венгрии и Словении. Встречи пройдут 13 и 17 ноября.

Вратари: Денис Адамов («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак» Москва), Иван Ломаев («Крылья Советов»);

Защитники: Никита Калугин («Сочи»), Павел Маслов («Спартак»), Алексей Татаев («Млада Болеслав»), Станислав Магкеев («Локомотив»), Артем Голубев («Уфа»), Данил Степанов («Ротор»), Данил Круговой («Зенит»), Наир Тикнизян (ЦСКА);

Полузащитники: Константин Марадишвили (ЦСКА Москва), Данил Глебов («Ростов»), Даниил Куликов, Дмитрий Рыбчинский (оба — «Локомотив»), Денис Макаров, Солтмурад Бакаев (оба — «Рубин»), Даниил Уткин, Магомед-Шапи Сулейманов (оба — «Краснодар»), Александр Ломовицкий («Арсенал»), Наиль Умяров («Спартак»);

Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА Москва), Вячеслав Грулев («Динамо»).

Дополнительная информация:

https://www.rfs.ru/news/212595

Молодежные сборные: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020




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