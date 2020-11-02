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Сафонов, Дивеев и Заболотный вошли в состав сборной России на матчи Лиги наций

13:30
Антон Заболотный.
Антон Заболотный.
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Стал известен состав сборной России на матчи группового турнира Лиги наций.

Вратари: Антон Шунин («Динамо»), Маринату Гилерме («Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»);

Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Игорь Дивеев, Мариу Фернандес (оба — ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба — «Зенит»), Федор Кудряшов («Антальяспор» Турция), Андрей Семенов («Ахмат»), Игорь Смольников («Краснодар»);

Полузащитники: Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все — «Зенит»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов, («Краснодар»), Константин Кучаев, Иван Обляков (оба — ЦСКА), Даниил Лесовой, Даниил Фомин (оба — «Динамо»), Алексей Миранчук («Аталанта» Италия), Антон Миранчук («Локомотив»), Денис Черышев («Валенсия», Испания);

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный («Сочи»), Александр Соболев («Спартак»).

Также в резервный список вошли еще 6 игроков, которые могут быть вызваны в сборную в случае необходимости: Сослан Джанаев («Сочи»), Александр Жиров («Зандхаузен», Германия), Зелимхан Бакаев («Спартак»), Юрий Газинский («Краснодар»), Владислав Игнатьев, Федор Смолов (оба — «Локомотив»).

Сборная России проведет в гостях заключительные матчи группового турнира Лиги наций с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября), а также контрольную игру с Молдавией (12 ноября).

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020




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