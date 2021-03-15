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Колыванов — о невызове Сафонова на молодежный Евро-2021: «Максименко однозначно номер один»

14:48
Александр Максименко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Максименко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший тренер молодежной сборной России Игорь Колыванов прокомментировал «СЭ» состав команды на молодежный чемпионат Европы-2021.

Константин Кучаев, Иван Обляков и&nbsp;Александр Максименко.Назван состав молодежной сборной России на чемпионат Европы

«Вызов Захаряна — это нормально, — сказал Колыванов «СЭ». — Здесь нет ничего страшного. Есть футболисты, которые успевают запрыгнуть в последний вагон. Если Захарян доказал за «Динамо», что он хороший, талантливый футболист, то почему бы его и не вызвать. Сейчас пройдут сборы, у них есть время на подготовку. Я считаю, что Захарян может играть в основном составе. У нас достаточно качественные футболисты молодежки. Некоторые из них уже несколько лет играют в основных составах своих команд. Надеюсь, что они пройдут максимально далеко. Будем болеть за них всей страной».

Колыванов также прокомментировал вызов Максименко в сборную.

«Сафонов не попал сборную. Да, он допускал определенные ошибки в последних матчах. Может, Максименко будет так спокойнее, что он будет чувствовать себя первым вратарем. Александр уже опытный игрок, он почти каждый матч стоит в «Спартаке». Максименко — номер один, это однозначно. На данный момент тренеры, наверное, считают, что Максименко нужен опыт на ЧЕ. Поэтому Александр и играет за молодежную сборную», — добавил Колыванов.

Групповой этап молодежного Евро-2021 пройдет с 23 по 31 марта в городах Дьер (Венгрия) и Сомбатхей (Венгрия). Соперниками сборной России станут команды Исландии, Франции и Дании. Матчи пройдут 25, 28 и 31 марта.

(Артем Бухаев)

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