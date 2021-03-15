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Писарев считает, что Захарян полностью заслужил вызов в молодежную сборную России

13:48
Арсен Захарян. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Арсен Захарян. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Экс-главный тренер молодежный сборной России Николай Писарев прокомментировал состав команды на предстоящий молодежный чемпионат Европы по футболу.

«Надо вызывать сильнейших. Захарян — лидер «Динамо», сейчас его команда идет в верхней части таблицы. Тренер вызывает не за былые заслуги. На данный момент Арсен доказывает все своей игрой. Он не просто играет в основном составе, а забивает и отдает передачи. По нему у меня вопросов нет»

Также Писарев считает, что Сафонов, несмотря на непопадание в заявку, остается основным вратарем молодежной сборной.

«У него травма, а если он не восстановится до конца, кто будет отвечать? Конечно, дело только в травме. Матвей — основной вратарь, он прошел со сборной весь цикл. У них с Максименко еще будет конкуренция, и тренер выберет сильнейшего», — сказал Писарев «СЭ».

Молодежный чемпионат Европы по футболу стартует 23 марта в Венгрии. Соперниками россиян по групповому турниру будут сборные Исландии, Франции и Дании.

(Владимир Пушкарев)

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