Хомуха считает оптимальным состав молодежной сборной на Евро-2021

Экс-тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха прокомментировал состав национальной команды на Евро-2021.

«Никто, кроме тренеров молодежной сборной, не знает лучше текущего положения футболистов, они все время в контакте с клубными тренерами, с медицинским персоналом. По официальной информации у Сафонова травма, поэтому в заявке его и нет. А так, конечно, это ведущий вратарь молодежной сборной. Здесь все закономерно, состав на сегодняшний момент оптимальный. Отсутствие Глушенкова и Татаева тоже объясняется тем, что они не восстановились после травм, находятся не в оптимальных кондициях. Тот же Глушенков очень хорошо себя проявлял. Был бы в порядке, помог сборной», — сказал Хомуха «СЭ».

Групповой этап молодежного Евро пройдет с 23 по 31 марта в городах Дьер (Венгрия) и Сомбатхей (Венгрия). Соперниками сборной России станут команды Исландии, Франции и Дании. Матчи пройдут 25, 28 и 31 марта.

(Екатерина Звенигородская)