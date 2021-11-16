Эдгар Севикян: «В России работают на результат с самых малых лет»

Полузащитник молодежной сборной России и «Леванте» Эдгар Севикян после победы над Испанией (1:0) в отборочном турнире Евро-2023 отметил работу тренерского штаба Михаила Галактионова, передает корреспондент «СЭ» Антон Иванов.

— Вы знали, что тренерский штаб основной сборной в полном составе смотрел на вас? Читали ли вы вчерашнее интервью Карпина, который говорил, что ждал более смелого футбола от национальной команды, поэтому нет ли ощущения, что сегодня вы показали именно то, что он хотел видеть в Сплите?

— Наш главный тренер нацелен на то, чтобы мы играли агрессивно, со страстью, шли в прессинг, атаковали, ничего не боялись.

— Можно сказать, что этот штаб молодежной сборной не хуже вашего штаба в Испании: не зажимают, не убивают инициативу?

— Они ставят нам стиль игры, который похож на испанский. Это дает нам возможность играть в прессинг, не закрываться. Поэтому мы показали очень хорошие игры. Все это благодаря тренерскому штабу, он очень сильный.

— На клубном уровне в России было то же самое или все же больше от вас требовали результат?

— Да, здесь на результат работают с самых малых лет.