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Полузащитник молодежной сборной России высказался о шансах на первое место в группе

23:38
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Полузащитник молодежной сборной России и «Леванте» Эдгар Севикян после победы над Испанией (1:0) в отборочном турнире Евро-2023 подчеркнул, что команде главное выиграть оставшиеся встречи, а не смотреть на результаты испанцев, передает корреспондент «СЭ» Антон Иванов.

— Как оцените шансы сборной на первое место, как думаете, ошибутся ли испанцы?

— Нам сейчас главное выиграть оставшиеся матчи и смотреть только на себя. А если Испания потеряет очки, это было бы идеально для нас.

— Вы разбирали октябрьский матч Испании со Словакией?

— Да, смотрели некоторые эпизоды, разбирали ошибки испанцев и словаков.

— Почему испанцы так мучались со словаками, а вы их достаточно легко разгромили здесь в пятницу?

— Хорошо подготовились, изучили все детали и вышли на матч с большой страстью, агрессивностью и с желанием добиться хорошего результата.

Россия сенсационно обыграла Испанию. Что нужно, чтобы попасть на ЧЕ-2023 и Олимпиаду-2024?

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