Эдгар Севикян: «Молодежка правильно сыграла против испанцев»

Полузащитник молодежной сборной России и «Леванте» Эдгар Севикян после победы над Испанией (1:0) в отборочном турнире Евро-2023 отметил поддержку болельщиков, передает корреспондент «СЭ» Антон Иванов.

— Как ваши ощущения после игры?

— Испанцы показали свой не лучший футбол. Я доволен нашей игрой, неплохо контролировали мяч, выбегали в контратаки, вовремя накрывали их. В общем, правильно сыграли против них. Мне понравился стиль нашей игры. Все равно чувствуешь атмосферу испанского футбола, в который играешь в клубе. Не сказать, что было легко, но все равно. Соперник сильный и надо было трудиться.

— Здесь, в Химках, атмосфера на молодежке чем-то похожа на то, что встречаете в игре в низших лигах Испании?

— Там, конечно, собирается побольше народу, потому что сегодня были ограничения. Но все равно чувствовалась поддержка болельщиков, это очень заряжало.

— Насколько сложно или легко находить взаимопонимание на поле ребятам из Испании, вроде вас, с теми, кто играет в премьер-лиге или даже в ФНЛ?

— В тренировочном процессе у нас не так много дней, но мы тщательно отрабатываем, разговариваем на теориях и это чувствуется. Иногда ты не должен очень сильно над этим работать. Когда ты понимаешь игрока, его стиль игры, характеристики, то у тебя это само собой получается. У нас команда очень сильная и в атаке, и в обороне, поэтому налаживать связь не так тяжело.

— Была ли злость от того, что сегодня после первого тайма вас сняли с игры?

— Злость была, потому что проявил себя не с лучшей стороны, мог сыграть намного лучше. Ни в коем случае это не злость на тренерский штаб. Я все это прекрасно сам понимаю. Но злость на себя, конечно, была. А так, я рад победе.

— А конкретно злитесь на себя за то, что в паре хороших эпизодов не очень быстро реагировали?

— Да, принял пару неправильных решений: надо было пробивать, а не искать себе удобную точку. Уже что было, то было. Победа в кармане, а остальное надо доработать.