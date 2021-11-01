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Агаларов и Тюкавин вызваны в молодежную сборную России на матчи отбора ЧЕ-2023

15:23
Константин Тюкавин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Константин Тюкавин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Тренерский штаб молодежной сборной России по футболу объявил окончательный список футболистов на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2023 года в ноябре.

В состав национальной команды вошли:

Вратари: Максим Бориско («Балтика»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Иван Будачев («Динамо», Москва);

Защитники: Никита Кармаев («Кубань»), Данила Прохин («Сочи»), Иван Кузьмичев («Урал»), Руслан Литвинов («Спартак», Москва), Александр Сильянов («Локомотив», Москва), Данил Степанов («Арсенал», Тула), Кирилл Боженов («Химки»), Даниил Корнюшин («Краснодар»);

Полузащитники: Наиль Умяров, Михаил Игнатов (оба — «Спартак», Москва), Константин Марадишвили («Локомотив», Москва), Данил Пруцев («Крылья Советов»), Даниил Хлусевич («Арсенал»), Александр Черников («Краснодар»), Никита Иосифов («Вильярреал», Испания), Владислав Карапузов («Ахмат»), Максим Мухин (ЦСКА), Кирилл Кравцов («Зенит»), Эдгар Севикян («Леванте»);

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо»), Тимур Сулейманов («Нижний Новгород»), Гамид Агаларов («Уфа»)

Молодежная сборная России проведет матчи с национальными командами Словакии и Испании в отборочном турнире чемпионата Европы 2023 года на стадионе «Арена Химки». Встречи состоятся 12 и 16 ноября соответственно. Начало обеих игр — 18:00 по московскому времени.

После 4 туров отборочного турнира ЧЕ-2023 сборная России с 9 очками расположилась на втором месте в турнирной таблице группы С. Команда Испании возглавляет таблицу, набрав 12 очков.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа H
Ювентус
Зенит

П1

29%

1.55

Обе забьют - да

22%

1.96

ТМ 3.5

15%

1.36
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
Аталанта
Манчестер Юнайтед

Обе забьют - да

26%

1.45

П2

20%

2.44

ТБ 2.5

17%

1.49
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа B
Ливерпуль
Атлетико

П1

28%

1.63

Ф2 (+1)

21%

1.77

ИТБ1 (1.5)

18%

1.70

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