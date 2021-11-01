Агаларов и Тюкавин вызваны в молодежную сборную России на матчи отбора ЧЕ-2023
Тренерский штаб молодежной сборной России по футболу объявил окончательный список футболистов на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2023 года в ноябре.
В состав национальной команды вошли:
Вратари: Максим Бориско («Балтика»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Иван Будачев («Динамо», Москва);
Защитники: Никита Кармаев («Кубань»), Данила Прохин («Сочи»), Иван Кузьмичев («Урал»), Руслан Литвинов («Спартак», Москва), Александр Сильянов («Локомотив», Москва), Данил Степанов («Арсенал», Тула), Кирилл Боженов («Химки»), Даниил Корнюшин («Краснодар»);
Полузащитники: Наиль Умяров, Михаил Игнатов (оба — «Спартак», Москва), Константин Марадишвили («Локомотив», Москва), Данил Пруцев («Крылья Советов»), Даниил Хлусевич («Арсенал»), Александр Черников («Краснодар»), Никита Иосифов («Вильярреал», Испания), Владислав Карапузов («Ахмат»), Максим Мухин (ЦСКА), Кирилл Кравцов («Зенит»), Эдгар Севикян («Леванте»);
Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо»), Тимур Сулейманов («Нижний Новгород»), Гамид Агаларов («Уфа»)
Молодежная сборная России проведет матчи с национальными командами Словакии и Испании в отборочном турнире чемпионата Европы 2023 года на стадионе «Арена Химки». Встречи состоятся 12 и 16 ноября соответственно. Начало обеих игр — 18:00 по московскому времени.
После 4 туров отборочного турнира ЧЕ-2023 сборная России с 9 очками расположилась на втором месте в турнирной таблице группы С. Команда Испании возглавляет таблицу, набрав 12 очков.
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