Гол Ибрагимовича принес Германии победу над Россией в отборочном турнире чемпионата Европы U17
В матче отборочного турнира чемпионата Европы U17 сборная Германии победила команду России (2:1).
В составе российской команды единственный мяч забил Алексей Барановский. У немцев отличились Нельсон Вайпер и 15-летний полузащитник Арийон Ибрагимович.
Обе команды имеют в активе по шесть очков. Немцы лидируют в шестой группе, а россияне идут вторыми.
Чемпионат Европы U17
Группа 6
Россия U17 — Германия U17 — 1:2 (1:0)
Голы: Барановский, 25 (1:0). Вайпер, 73 (1:1). Ибрагимович, 86 (1:2).
Россия U17: Веселов, Иванников, Лобов, Дворников, Рожков, Козлов, Щетинин, Калайда (Комиссаров, 68), Барановский (Глебов, 85), Раков, Назаренко.
Предупреждения: Лобов, 72. Фритши, 72. Назаренко, 85. Глебов, 90+7. Комиссаров, 90+7. Ликай, 90+7.
Судья: Мунро (Шотландия).
26 октября. Буфтя. Стадион «Футбольный центр ФРФ».
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