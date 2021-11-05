Полузащитник «Локомотива» Бека-Бека вызван в молодежную сборную Франции

Тренерский штаб молодежной сборной Франции в четверг, 4 ноября, назвал состав на ноябрьские матчи.

Приглашение в команду получил полузащитник московского «Локомотива» Алексис Бека-Бека. 20-летний француз с лета 2021 года играет за молодежную сборную страны. Ранее он выступал за сборные U19, U18 и U17.

La liste des 23 Espoirs s?lectionn?s pour les 2 prochains matchs de qualification ? l'EURO 2023 ! ??



11/11 ? Arm?nie ?? ? Grenoble

16/11? Mac?doine du Nord ?? ? Skopje pic.twitter.com/aiuuwyQ9U3 — Equipe de France ?? (@equipedefrance) November 4, 2021

11ноября молодежная сборная Франции сыграет против сверстников из Армении, а 16-го — против команды Македонии.