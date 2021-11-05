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Полузащитник «Локомотива» Бека-Бека вызван в молодежную сборную Франции

02:25
С мячом Алексис Бека Бека. Фото Reuters
С мячом Алексис Бека Бека. Фото Reuters
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Тренерский штаб молодежной сборной Франции в четверг, 4 ноября, назвал состав на ноябрьские матчи.

Приглашение в команду получил полузащитник московского «Локомотива» Алексис Бека-Бека. 20-летний француз с лета 2021 года играет за молодежную сборную страны. Ранее он выступал за сборные U19, U18 и U17.

11ноября молодежная сборная Франции сыграет против сверстников из Армении, а 16-го — против команды Македонии.

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Евгений Козинов все материалы автора
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