Зато Винисиус в первой тройке.

Портал Transfermarkt завершил обновление ведущих европейских чемпионатов. «СЭ» подводит итоги и рассказывает о самых дорогих игроках в каждой из топ-5 лиг.

Самые дорогие игроки чемпионата Англии. Фото Transfermarkt

АПЛ: на вершине трое — Салах и Лукаку догнали Кейна

Прежний лидер Харри Кейн, летом пытавшийся покинуть «Тоттенхэм», потерял 20 миллионов евро от своей рыночной стоимости. В текущем сезоне он играет не столь ярко, как было в предыдущие годы. Теперь Transfermarkt оценивает Кейна в 100 миллионов евро.

Столько же стоят Ромелу Лукаку и Мохамед Салах. Они, в отличие от Кейна, не подешевели. Лукаку недавно вернулся в АПЛ, показывал неплохую игру, но пропустил несколько матчей из-за травм и ковида. Совершенно иная ситуация у Салаха, который проводит один из своих лучших сезонов в карьере. Тем не менее Transfermarkt оставил стоимость египтянина на прежнем уровне — через полгода ему исполнится 30 лет.

В 90 миллионов евро оцениваются Кевин Де Брюйне и Бруну Фернандеш. У португальца упала результативность: в 23 матчах он забил пять мячей и отдал девять голевых передач. В прошлом сезоне было, для сравнения, 28 голов и 17 ассистов в 58 матчах. Де Брюйне же, как и его партнер по сборной Ромелу Лукаку, пока только набирает форму — он был травмирован и переболел ковидом. При этом Кевин все-таки потерял 10 миллионов евро из-за возраста (летом ему исполнилось 30 лет), а стоимость Фернандеша осталась прежней.

Сразу четыре игрока оцениваются в 85 миллионов евро: Рахим Стерлинг, Джейдон Санчо, Маркус Рэшфорд и Фил Фоден. Первые двое подешевели на 5 и 10 миллионов евро соответственно — мало играют и в целом показывают низкую результативность. Рэшфорд пропустил много матчей из-за травмы и остался при своих, а Фил Фоден прогрессирует и справедливо подорожал на 5 миллионов евро. Замыкает десятку самых дорогих игроков АПЛ Трент Александр-Арнольд, чья стоимость составляет 80 миллионов евро.

Стоит также отметить падение Криштиану Роналду — он подешевел на 10 миллионов евро и стоит теперь 35 миллионов евро (181-е место в мире). В феврале португальцу исполнится 37 лет, и даже если кто-то захочет его купить, то вряд ли отдаст за него большую сумму. Потерял 20 миллионов евро от своей стоимости Джек Грилиш, который пока не адаптировался в «Манчестер Сити» (80). На 15 миллионов евро подорожал Диогу Жота (60), по 10 миллионов евро к рыночной стоимости прибавили Рис Джеймс (55) и Эмиль Смит-Роу (38).

Самые дорогие игроки чемпионата Германии. Фото Transfermarkt

Бундеслига: Левандовски теперь стоит всего 50 миллионов евро

Самым дорогим игроком в бундеслиге остается Эрлинг Холанн. 21-летний норвежец сохранил свою стоимость — 150 миллионов евро. Холанн проводит хороший сезон с точки зрения результативности (16 матчей, 19 голов, 5 ассистов), но пропустил 10 встреч из-за травм.

На втором месте — хавбек «Баварии» Йозуа Киммих. Transfermarkt оценивает его в 85 миллионов евро, что на 5 миллионов евро меньше, чем полгода назад. Киммих переболел ковидом и долгое время отказывался проводить вакцинацию. Следом, довольно неожиданно, Джуд Беллингем. 18-летний англичанин уверенно ворвался в основу дортмундской «Боруссии» и провел несколько матчей за сборную. С начала сезона Беллингем подорожал на 20 миллионов евро и теперь стоит 75 миллионов евро.

Ровесник Беллингема, Флориан Вирц из «Байера», расположился на четвертом месте (70). Немец также показывает не по годам зрелую игру, интерес к нему проявляют ведущие клубы Европы. А дальше идут игроки «Баварии»: Лерой Сане, Леон Горецка, Серж Гнабри, Альфонсо Дэвис, Дайот Упамекано и Джамал Мусиала.

Сане возвращается на прежний уровень и прибавил к своей рыночной стоимости 10 миллионов евро. Горецка, Гнабри и Дэвис не подорожали, но стоят столько же — 70 миллионов евро. Подешевел на 5 миллионов евро Упамекано, который допускает ошибки и далек от оптимальной формы. Его, как и Мусиалу, Transfermarkt оценивает в 55 миллионов евро. 18-летний Джамал пока не является основным игроком «Баварии», однако проводит в целом хороший сезон и успел забить свой дебютный мяч за сборную Германии.

На 8 миллионов евро подорожал Кристофер Нкунку из «РБ Лейпциг» (55 миллионов евро). Потерял 10 миллионов евро от рыночной стоимости Роберт Левандовски — теперь его нет даже в топ-10 самых дорогих игроков Бундеслиги (50). 33-летний поляк продолжает играть на самом высоком уровне, но стоит все меньше и меньше из-за возраста. В списке самых дорогих игроков мира он занимает скромное 94-е место. Самый большой прирост в бундеслиге показал Патрик Шик: он подорожал сразу на 12 миллионов евро и стоит 40 миллионов евро.

Самые дорогие игроки чемпионата Италии. Фото Transfermarkt

Серия А: Влахович подорожал сразу на 20 миллионов евро

После ухода Ромелу Лукаку из «Интера» самым дорогим игроком чемпионата Италии стал игрок все того же миланского клуба — Лаутаро Мартинес. Аргентинец держит прошлогодний темп: в 17 матчах он забил 11 мячей и отдал две голевые передачи. Стоимость Лаутаро не изменилась — он по-прежнему стоит 80 миллионов евро.

Сразу четыре игрока оцениваются в 70 миллионов евро: Душан Влахович, Федерико Кьеза, Николо Барелла и Сергей Милинкович-Савич. Нападающий «Фиорентины» подорожал на 20 миллионов евро по сравнению со своей предыдущей стоимостью. Влахович является лучшим бомбардиром серии А (16 голов), за ним следят европейские топ-клубы. Кьеза и Милинкович-Савич играют на привычном уровне, их стоимость не изменилась. Барелла, в свою очередь, подорожал на 5 миллионов евро.

В топ-10 также входят Милан Шкриньяр (65), Маттейс де Лигт (65), Алессандро Бастони (60), Виктор Осимхен (60) и Фабиан Руис (55). Словацкий защитник «Интера» подорожал на 5 миллионов евро, а голландец, наоборот, подешевел на эту сумму. В общей сложности де Лигт за полгода потерял уже 10 миллионов от своей рыночной стоимости.

Бастони проводит второй полноценный сезон в основе «Интера». Пока Алессандро не добился мощного прогресса, поэтому он стоит, как и прежде, 60 миллионов евро. Осимхен здорово начал, но получил травму и не вырос в цене. Его партнер по «Наполи» Фабиан Руис подорожал на 10 миллионов евро. Интересно, что в первой десятке нет ни одного представителя «Милана» — самый дорогой игрок «россонери», Тео Эрнандес, стоит 48 миллионов евро.

Самые дорогие игроки чемпионата Испании. Фото Transfermarkt

Примера: самый дорогой — Винисиус, а Бензема нет даже в топ-50

В Испании совершенно безумный скачок совершил форвард «Реала» Винисиус. 21-летний бразилец подорожал вдвое и прибавил к своей рыночной стоимости сразу 50 миллионов евро! Теперь Винисиус стоит 100 миллионов евро и занимает третье место в списке самых дорогих игроков мира — вслед за Мбаппе (160) и Холанном (150).

Кроме Винисиуса, в первой десятке из игроков «Реала» еще Федерико Вальверде (65), Тибо Куртуа (65) и Эдер Милитау (60). При этом лидер «Королевского клуба» Карим Бензема занимает лишь 52-е место. Француз показывает отличную игру, но ему недавно исполнилось 34 года, возраст не позволяет вырасти в цене. Стоимость Карима уже год остается на одном и том же уровне — 25 миллионов евро.

Второе и третье места в списке занимают игроки «Барселоны» — Педри и Френки де Йонг. 19-летний испанец провел всего четыре матча в этом сезоне, пропустив большую часть игр из-за травмы. Вернуться в строй Педри должен в январе, его рыночная стоимость не изменилась (80). Де Йонг же подешевел на 20 миллионов евро и оценивается теперь в 70 миллионов евро.

На четвертой строчке расположился капитан «Реал Сосьедада» Микель Ойярсабаль (70). Также в топ-10 самых дорогих игроков чемпионата Испании входят Ансу Фати, Жоау Феликс и Ян Облак — все трое стоят по 60 миллионов евро.

Стоимость Фати не изменилась, а вот Феликс и Облак подешевели — на 10 миллионов евро каждый. Голкипер «Атлетико» не так надежен в этом сезоне: за 18 матчей в чемпионате Испании он пропустил 22 мяча. В прошлом году было, для сравнения, 25 пропущенных мячей в 38 матчах.

Португалец же получил несколько травм, играет нестабильно и в целом пока не слишком оправдывает свой трансфер. Летом 2019-го он перешел из «Бенфики» в «Атлетико» за 127 миллионов евро. Дороже были лишь три трансфера: Неймара в «ПСЖ» (222), Филиппе Коутинью (135) и Усмана Дембеле (135) в «Барселону».

Стоит отметить прогресс двух молодых воспитанников «Барсы» — Гави (40) и Нико Гонсалеса (20). Они подорожали на 15 и 12 миллионов евро соответственно.

Самые дорогие игроки чемпионата Франции. Фото Transfermarkt

Лига 1: в первой десятке сразу семь игроков «ПСЖ»

Мбаппе вне конкуренции — Transfermarkt оценивает его в 160 миллионов евро. Эта стоимость держится у Килиана с апреля. Раньше француз стоил даже 200 миллионов евро, но после кризиса, вызванного ковидом, вряд ли кто-то сможет заплатить за него столь большую сумму.

Впервые с 2015 года Неймар стоит меньше 100 миллионов евро. Бразилец уже не оказывает столь большого влияния на игру «ПСЖ», как раньше. С каждым годом у Неймара падает результативность: в этом сезоне он забил всего три мяча и отдал три голевые передачи. К тому же бразилец очень подвержен травмам, а в феврале отметит свой 30-й день рождения. Теперь рыночная стоимость Неймара составляет 90 миллионов евро.

Вообще, в топ-10 самых дорогих игроков чемпионата Франции сразу семеро представляют «ПСЖ». Помимо Мбаппе и Неймара, это Маркиньюс (75), Ашраф Хакими (70), Джанлуиджи Доннарумма (65), Лионель Месси (60) и Марко Верратти (55).

Месси теряет в цене из-за возраста — летом ему исполнится 35 лет. Кроме того, аргентинец пока не смог до конца адаптироваться в новой команде. Лионель забивает в Лиге чемпионов (5 мячей), но в чемпионате Франции на его счету всего один гол. Несколько матчей Месси пропустил из-за травм, что также сказалось на его рыночной стоимости. На момент перехода в «ПСЖ» Transfemarkt оценивал аргентинца в 80 миллионов евро. Теперь же он стоит 60 миллионов евро — это 63-е место в списке самых дорогих игроков мира.

Маркиньос, Хакими, Доннарумма и Верратти не выросли в цене и остались на прежнем уровне. Замыкают десятку три молодых игрока, не выступающих за «ПСЖ»: форвард «Лилля» Джонатан Дэвид (50), полузащитник «Ниццы» Амин Гуири (45) и хавбек «Монако» Орельен Тшуамени (40). Все они прибавили в текущем сезоне, заслужив внимание со стороны ведущих клубов Европы.