Черышев — самый полезный игрок атаки в «Венеции». Но сама команда находится в кризисе
1 октября «Венеция» победила в гостях «Кальяри» со счетом 4:1, а Черышев стал героем матча, выйдя на замену, оформив дубль и сделав голевую передачу. 8 октября Денис вновь вышел на замену — на полчаса против «Бари», а 14 числа был уже в стартовом составе в поединке с «Фрозиноне».
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Дома «Венеция» играет ужасно — ни одной победы в этом сезоне серии В. И оба домашних матча в октябре она на своем поле проиграла. «Бари» обыграл команду Яворчича со счетом 2:1, а «Фрозиноне» — 3:1. После этих двух поражений «Венеция» опустилась практически в зону вылета, а ее тренер Яворчич, которого Черышев спас две недели назад своими голами в ворота «Кальяри», вновь висит на волоске. При этом в следующем туре венецианцам играть в гостях против «Брешии», которая, как и «Бари» с «Фрозиноне», входит в группу лидеров.
Со статистикой у «Венеции» тоже не очень: разница забитых и пропущенных мячей — 11-15, в девяти турах у команды пять поражений при двух победах и двух ничьих. Перед началом сезона в клубе мечтали о том, чтобы с ходу вернуться в серию А, но на середину октября задача выглядит куда прозаичнее — не вылететь. Крупная победа имени Черышева, случившаяся в начале месяца на Сардинии, оказалась иллюзорной, а «Бари» и «Фрозиноне» вернули «Венецию» с небес на землю.
Да, в обоих домашних матчах в октябре команда Яворчича вроде бы на протяжении длительного времени создавала видимость того, что может бороться с лидерами на равных, однако в обоих случаях в нужный момент соперники дожимали и получали свое. И «Бари», и «Фрозиноне» предстали более цельными и по-хорошему куда более циничными командами. У «Венеции» же пока нет своего лица.
Мало кто из игроков команды по итогам двух последних матчей заслуживает добрых слов, но один из этих героев — Денис Черышев. Выйдя на замену против «Бари», он здорово оживил игру. Не просто так именно после его выхода на поле команда сравняла счет. В матче против «Фрозиноне» Денис появился в стартовом составе и открыл счет в матче в концовке первого тайма. На 68-й минуте у одного из наших героев на ЧМ-2018 была прекрасная возможность сделать счет 2:0, однако он ее, к сожалению, упустил. Спустя две-три минуты после этого Черышев был заменен уже при счете 1:1.
La Gazzetta dello Sport поставила Денису оценку 6,5 за этот матч. Больше получил только голкипер Яронен — 7.0. Tuttosport также оценил игру Черышева против «Фрозиноне», который, кстати, тренирует чемпион мира-2006 Фабио Гроссо, на 6,5. Лишь один игрок «Венеции» получил больший балл — «семерка» у Дзампано.
В игре против «Фрозиноне» Денис предстал в хорошей форме. Меня удивило, что партнеры достаточно редко при этом искали Черышева на поле, потому как именно через него и шла в основном вся острота в первом тайме. Очевидно, что Денис превосходит практически всех своих партнеров по команде и по технике владения мячом, и по умению быстро принимать решения, и тем более по опыту. Если кто и выглядит сегодня самым полезным игроком «Венеции» в группе атаки, то это как раз наш Черышев. И если его партнеры в ближайших турах наконец-то осознают сей факт, то Денис с их помощью может помочь команде оперативно выбраться из кризиса. В противном случае падение «Венеции» рискует продолжиться.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Аталанта
|10
|7
|3
|0
|16-6
|24
|
2
|Наполи
|9
|7
|2
|0
|22-7
|23
|
3
|Милан
|9
|6
|2
|1
|18-9
|20
|
4
|Лацио
|9
|6
|2
|1
|21-5
|20
|
5
|Удинезе
|9
|6
|2
|1
|19-10
|20
|
6
|Рома
|9
|6
|1
|2
|12-9
|19
|
7
|Ювентус
|10
|4
|4
|2
|13-7
|16
|
8
|Интер
|9
|5
|0
|4
|16-14
|15
|
9
|Сассуоло
|10
|3
|3
|4
|12-12
|12
|
10
|Эмполи
|10
|2
|5
|3
|9-11
|11
|
11
|Торино
|10
|3
|2
|5
|8-12
|11
|
12
|Салернитана
|9
|2
|4
|3
|12-14
|10
|
13
|Монца
|10
|3
|1
|6
|9-15
|10
|
14
|Фиорентина
|9
|2
|3
|4
|7-11
|9
|
15
|Специя
|9
|2
|2
|5
|7-17
|8
|
16
|Лечче
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
17
|Болонья
|9
|1
|4
|4
|8-14
|7
|
18
|Верона
|9
|1
|2
|6
|8-17
|5
|
19
|Кремонезе
|9
|0
|3
|6
|7-19
|3
|
20
|Сампдория
|9
|0
|3
|6
|5-17
|3
|15.10
|16:00
|
Эмполи – Монца
|1 : 0
|15.10
|19:00
|
Торино – Ювентус
|0 : 1
|15.10
|21:45
|
Аталанта – Сассуоло
|2 : 1
|16.10
|13:30
|
Интер – Салернитана
|- : -
|16.10
|16:00
|
Лацио – Удинезе
|- : -
|16.10
|16:00
|
Специя – Кремонезе
|- : -
|16.10
|19:00
|
Наполи – Болонья
|- : -
|16.10
|21:45
|
Верона – Милан
|- : -
|17.10
|19:30
|
Сампдория – Рома
|- : -
|17.10
|21:45
|
Лечче – Фиорентина
|- : -
|Г
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|6
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|6
|
|
Марко Арнаутович
Болонья
|6
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|7
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|
|
Роберто Перейра
Удинезе
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
|9
|1
|3
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|2
|1
|2
|
|
Неуэн Перес
Удинезе
|7
|1
|2