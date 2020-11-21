«Аталанта» не дожала соперника. Миранчук сыграл около 10 минут

В 8-м туре серии А «Аталанта» завершила вничью гостевой матч со «Специей»

Чемпионат Италии. Серия А. 8-й тур

«Специя» — «Аталанта» — 0:0

«Специя»: Проведель, Терци (Шабо, 75), Эрлич, Виньяли (Маттьелло, 55), Бастони (Маркицца, 62), Риччи, Побега (Маджоре, 46), Эстевес (Дейола, 75), Фариас, Гьяси, Нзола.

«Аталанта»: Голлини, Паломино, Толой, Гозенс, Депаоли (Пиччини, 25. Шутало, 88), Ромеро, Де Рон, Пессина, Гомес (Пашалич, 46), Иличич (Миранчук, 84), Сапата (Ламмерс, 67).

Предупреждения: Риччи, 3. Эстевес, 28. Гозенс, 38. Пашалич, 52. Терци, 65. Пессина, 85.

Судья: Рапуано.

21 ноября. Чезена. Стадион «Dino Manuzzi».

По следам Карреры

Соперник «Аталанты» — дебютант серии А. «Специя» пока вынуждена играть в своем первом сезоне в высшем дивизионе не дома на стадионе «Альберто Пикко», а в Чезене. Это связано с тем, что стадион-ветеран в самой Специи (ему в прошлом году исполнилось 100 лет) не готов как минимум до декабря принимать матчи чемпионата Италии: ведется его небольшая реконструкция. При этом он принадлежит городу, однако клуб хотел бы выкупить его в собственность примерно за 5-6 миллионов евро, после чего, правда, придется вложить еще десятка два миллионов, чтобы сделать «Альберто Пикко» современным. Чтобы позволить себе подобное, «Специи» необходимо задержаться в серии А, и до матча с «Аталантой» команда Винченцо Итальяно располагалась в трех очках от зоны вылета.

Любопытно, что субботний матч «Аталанта» провела в том городе, где свой единственный в карьере матч за сборную Италии сыграл хорошо нам знакомый Массимо Каррера. 19 февраля 1992 года этот футболист, защищавший тогда цвета «Ювентуса», поучаствовал, выйдя на замену, в победе над сборной Сан-Марино со счетом 4:0. Будущий капитан «Аталанты» и главный тренер «Спартака» больше за сборную Италии никогда не играл, ну а сама «Аталанта» в последний раз встречалась со «Специей» в официальном матче аж 81 год назад: 23 апреля 1939 года они сыграли вничью 0:0 в серии В.

Рекорды Гомеса и Миранчука

А вот последняя товарищеская встреча прошла 9 августа 2014 года: «Аталанта» тогда обыграла «Специю» со счетом 2:0. Из того состава под руководством тренера Стефано Колантуоно в нынешнюю «Аталанту» имени Джанпьеро Гасперини перекочевал всего один футболист. Это голкипер Спортьелло, который тогда начал матч на скамейке запасных, зато в этом сезоне был до субботы абсолютным рекордсменом команды по числу проведенных на поле минут в роли игрока стартового состава — 900 в 10 матчах (серия А и Лига чемпионов). Шесть лет спустя Спортьелло вновь оказался на скамейке запасных, а место в воротах «Аталанты» впервые занял Голлини, вернувшийся в строй после травмы и коронавируса.

Трио защитников гостей составили (справа налево) Толой, Ромеро и Паломино. Полузащита предстала такой: Депаоли (справа), Де Рон и Пессина (в центре), Гозенс (слева). Иличич, Гомес и Сапата вышли в атаке. Малиновский вынужденно остался в Бергамо: из-за коронавируса он находится на самоизоляции в отеле отдельно от своей семьи и пропустит несколько матчей. Своим волевым решением Гасперини оставил в Бергамо четырех игроков, которые, видимо, пригодятся ему в среду в Ливерпуле: это Джимсити, Мохика, Муриэль, Хатебур. Капитан Гомес обошел между тем Спортьелло: аргентинец остался единственным игроком, который выходил именно в стартовом составе в 11 матчах из 11! А вот Миранчук — с учетом появления в «старте» Голлини и Пессины — остался единственным игроком из осенней обоймы «Аталанты», который, наоборот, ни одного раза в этих 11 матчах не вышел в стартовом составе.

Гасперини нервничает

Матч в Чезене начался тревожно для «Аталанты». Уже на второй минуте Голлини едва не пропустил свой первый гол в сезоне: кандидата в сборную Италии после удара Фариаса спасла только штанга. На это гости ответили немалым количеством атак, в которых в первые пятнадцать минут был особенно заметен левый полузащитник Гозенс. Команда из Бергамо создала в первые полчаса два-три полумомента, но голов не забила, да еще лишилась из-за травмы Депаоли. Вместо него вышел находящийся в аренде из «Валенсии» Пиччини, который на фоне затянувшегося восстановления после травмы впервые попал в заявку на матч. А за пять минут до перерыва команда Гасперини едва не открыла счет: Сапата попал в штангу.

На второй тайм не вышел Гомес, которого заменил Пашалич. Хорват попал в компанию к тому же Гомесу и Сапате — только эти три игрока приняли участие во всех 11 матчах «Аталанты» в этом сезоне. На 56-й минуте Гозенс забил гол, но ВАР его отменил из-за того, что у сделавшего голевую передачу Сапаты зафиксировали офсайд. Сам Сапата вскоре покинул поле, а вместо него вышел... нет, не Миранчук, а голландец Ламмерс.

Алексей появился лишь на 84-й минуте, заменив Иличича. До этого «Аталанта» не реализовала парочку голевых моментов, но и «Специя» не прекращала огрызаться на протяжении всего второго тайма. В концовке Пашалич упустил с разницей в две минуты два голевых момента. А на последней, пятой добавленной минуте Миранчука жестко встретили то ли на линии штрафной площади «Специи», то ли в сантиметрах от нее. Однако судья не назначил ни пенальти, ни штрафного в пользу «Аталанты». На этом, собственно, все и закончилось. Если не считать того, что Гасперини после финального свистка высказал арбитру все, что он о нем думает. Впрочем, это ничего не меняет с точки зрения результата, а вот сам главный тренер «Аталанты» явно нервничает в последнее время. Его команда сейчас мало похожа на одного из лидеров серии А и должна что-то быстрее исправить, чтобы не упустить время и не оказаться по итогам сезона вне первой четверки.