Италия получила пятую путевку в Лигу чемпионов. «Аталанта» поборется за нее и еще за два трофея
То, чего так хотела футбольная Италия, вчера и случилось. По итогам нынешнего евросезона серия А официально получает дополнительную, пятую, путевку в Лигу чемпионов сезона-2024/25. Сенсационный выход «Аталанты» в полуфинал Лиги Европы и вымученный «Фиорентиной» проход в Лиге конференций обеспечили Италии такой высокий сезонный коэффициент, что он уже вне зависимости от итогов полуфиналов, где также сыграет и «Рома», обеспечил участие еще одной команды в ЛЧ.
На сегодняшний день пятерка лигочемпионских клубов серии А выглядит так: «Интер», «Милан», «Ювентус», «Болонья» и «Рома». Но если с первыми тремя позициями в таблице все уже понятно, разве что «Ювентус» вдруг совсем развалится на куски, то вот «Болонья» и особенно «Рома» пока еще не могут радоваться. С учетом недоигранного поединка «Ромы» с «Удинезе» и перенесенного матча «Аталанта» — «Фиорентина» турнирная таблица имеет неполноценный вид. А еще ведь «Аталанте» и «Роме» играть в мае между собой! Так что концовка турнира обещает стать зажигательной: никогда еще, наверное, в истории серии А пятое место не становилось столь желанным и не приносило таких больших доходов.
Между тем серия А гипотетически может получить в следующей ЛЧ даже шесть мест. Если «Аталанта» (или «Рома») выиграет Лигу Европы, а в чемпионате Италии займет место ниже пятого, тогда будет и шестая путевка. Впрочем, в своих полуфинальных парах «Рома» (против «Байера») и «Аталанта» (против «Марселя») фаворитами не являются, так что не будем торопить события.
На фоне триумфа «Аталанты» и «Ромы», которая уже объявила о продлении контракта с тренером Даниэле Де Росси, вылет «Милана», похоже, становится окончательным аргументом для хозяев клуба по части летней отставки Стефано Пиоли. Да, в ближайший понедельник он может испортить настроение «Интеру», если не позволит тому стать чемпионом по итогам дерби, но это кардинально вряд ли что-то изменит. «Милан» возьмет летом нового тренера, а сам Пиоли вполне может оказаться в другом клубе серии А.
Что касается «Фиорентины», которая бьется с «Аталантой» еще и за финал Кубка Италии, то ее в Лиге Конференций ждет бельгийский «Брюгге». Хотя серия А, понятное дело, котируется выше чемпионата Бельгии, я бы не торопился называть «фиолетовых» фаворитом этой пары. На мой взгляд, шансы соперников здесь равны.
Ну а что наш Алексей Миранчук? Насколько он был хорош в те полчаса, что провел против «Вероны», настолько же бледно он, к сожалению, выглядел свои 79 минут против «Ливерпуля». Спортивные СМИ Италии признали Алексея худшим игроком в составе бергамасков, но уже послезавтра «Аталанту» ждет следующий матч — против «Монцы» в серии А. У россиянина появится очень неплохой шанс проявить себя, если, конечно, непредсказуемый Гасперини вновь не усадит Миранчука на скамейку запасных.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|32
|26
|5
|1
|77-17
|83
|
2
|Милан
|32
|21
|6
|5
|63-37
|69
|
3
|Ювентус
|32
|18
|9
|5
|45-24
|63
|
4
|Болонья
|32
|16
|11
|5
|45-25
|59
|
5
|Рома
|32
|16
|8
|8
|57-36
|56
|
6
|Аталанта
|31
|15
|6
|10
|57-36
|51
|
7
|Лацио
|32
|15
|4
|13
|41-35
|49
|
8
|Наполи
|32
|13
|10
|9
|50-40
|49
|
9
|Торино
|32
|11
|12
|9
|31-29
|45
|
10
|Фиорентина
|31
|12
|8
|11
|43-36
|44
|
11
|Монца
|32
|11
|10
|11
|34-41
|43
|
12
|Дженоа
|32
|9
|12
|11
|35-39
|39
|
13
|Лечче
|32
|7
|11
|14
|27-48
|32
|
14
|Кальяри
|32
|7
|10
|15
|34-54
|31
|
15
|Удинезе
|32
|4
|17
|11
|31-48
|29
|
16
|Верона
|32
|6
|10
|16
|30-44
|28
|
17
|Эмполи
|32
|7
|7
|18
|25-48
|28
|
18
|Фрозиноне
|32
|6
|9
|17
|40-63
|27
|
19
|Сассуоло
|32
|6
|8
|18
|39-62
|26
|
20
|Салернитана
|32
|2
|9
|21
|26-68
|15
|19.04
|19:30
|
Дженоа – Лацио
|- : -
|19.04
|21:45
|
Кальяри – Ювентус
|- : -
|20.04
|19:00
|
Эмполи – Наполи
|- : -
|20.04
|21:45
|
Верона – Удинезе
|- : -
|21.04
|13:30
|
Сассуоло – Лечче
|- : -
|21.04
|16:00
|
Торино – Фрозиноне
|- : -
|21.04
|19:00
|
Салернитана – Фиорентина
|- : -
|21.04
|21:45
|
Монца – Аталанта
|- : -
|22.04
|19:30
|
Рома – Болонья
|- : -
|22.04
|21:45
|
Милан – Интер
|- : -
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|23
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|15
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|13
|П
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|8
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|
|
Пауло Дибала
Рома
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|30
|1
|3
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|27
|1
|6
|
|
Малик Тшау
Милан
|17
|1
|5