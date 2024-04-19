Футбол
Италия
Новости Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 16:15

Италия получила пятую путевку в Лигу чемпионов. «Аталанта» поборется за нее и еще за два трофея

Минимум пять команд серии А сыграют в следующем сезоне Лиги чемпионов
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболисты «Аталанты»
Футболисты «Аталанты» продолжат выступление в Лиге Европы.
Фото Global Look Press
Команда Миранчука идет шестой в серии А и продолжает выступать в Лиге Европы и Кубке Италии.

То, чего так хотела футбольная Италия, вчера и случилось. По итогам нынешнего евросезона серия А официально получает дополнительную, пятую, путевку в Лигу чемпионов сезона-2024/25. Сенсационный выход «Аталанты» в полуфинал Лиги Европы и вымученный «Фиорентиной» проход в Лиге конференций обеспечили Италии такой высокий сезонный коэффициент, что он уже вне зависимости от итогов полуфиналов, где также сыграет и «Рома», обеспечил участие еще одной команды в ЛЧ.

Полузащитник &laquo;Аталанты&raquo; Алексей Миранчук (справа) против нападающего &laquo;Ливерпуля&raquo; Мохамеда Салаха. «Аталанта» и Миранчук выкинули «Ливерпуль» из Лиги Европы!

На сегодняшний день пятерка лигочемпионских клубов серии А выглядит так: «Интер», «Милан», «Ювентус», «Болонья» и «Рома». Но если с первыми тремя позициями в таблице все уже понятно, разве что «Ювентус» вдруг совсем развалится на куски, то вот «Болонья» и особенно «Рома» пока еще не могут радоваться. С учетом недоигранного поединка «Ромы» с «Удинезе» и перенесенного матча «Аталанта» — «Фиорентина» турнирная таблица имеет неполноценный вид. А еще ведь «Аталанте» и «Роме» играть в мае между собой! Так что концовка турнира обещает стать зажигательной: никогда еще, наверное, в истории серии А пятое место не становилось столь желанным и не приносило таких больших доходов.

Между тем серия А гипотетически может получить в следующей ЛЧ даже шесть мест. Если «Аталанта» (или «Рома») выиграет Лигу Европы, а в чемпионате Италии займет место ниже пятого, тогда будет и шестая путевка. Впрочем, в своих полуфинальных парах «Рома» (против «Байера») и «Аталанта» (против «Марселя») фаворитами не являются, так что не будем торопить события.

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли
Стефано Пиоли.
Фото Reuters

На фоне триумфа «Аталанты» и «Ромы», которая уже объявила о продлении контракта с тренером Даниэле Де Росси, вылет «Милана», похоже, становится окончательным аргументом для хозяев клуба по части летней отставки Стефано Пиоли. Да, в ближайший понедельник он может испортить настроение «Интеру», если не позволит тому стать чемпионом по итогам дерби, но это кардинально вряд ли что-то изменит. «Милан» возьмет летом нового тренера, а сам Пиоли вполне может оказаться в другом клубе серии А.

Что касается «Фиорентины», которая бьется с «Аталантой» еще и за финал Кубка Италии, то ее в Лиге Конференций ждет бельгийский «Брюгге». Хотя серия А, понятное дело, котируется выше чемпионата Бельгии, я бы не торопился называть «фиолетовых» фаворитом этой пары. На мой взгляд, шансы соперников здесь равны.

Футболисты &laquo;Байера&raquo; празднуют гол Джереми Фримпонга в&nbsp;ворота &laquo;Вест Хэма&raquo;. «Байер» спас историческую серию, Мартинес взбесил фанатов соперника и напомнил о финале ЧМ-2022, «Рома» прошла «Милан»

Ну а что наш Алексей Миранчук? Насколько он был хорош в те полчаса, что провел против «Вероны», настолько же бледно он, к сожалению, выглядел свои 79 минут против «Ливерпуля». Спортивные СМИ Италии признали Алексея худшим игроком в составе бергамасков, но уже послезавтра «Аталанту» ждет следующий матч — против «Монцы» в серии А. У россиянина появится очень неплохой шанс проявить себя, если, конечно, непредсказуемый Гасперини вновь не усадит Миранчука на скамейку запасных.

Лига Европы УЕФА
Лига чемпионов УЕФА
ФК Аталанта
ФК Рома
ФК Фиорентина
1
0
Читайте также
Легкоатлетов раскритиковали за призовые на Олимпиаде в Париже
Раскрыты детали непростой судьбы чемпиона СССР по футболу Глухотко
Комплекс РЭБ «Волнорез» защитил ТОС «Солнцепек» от потока FPV-дронов ВСУ
«Семак приелся? Фергюсон 27 лет в «МЮ» работал и не приедался». Семшов — о чемпионской гонке в РПЛ, увольнении Лички и следующем тренере «Спартака»
ABC сообщил об ударе Израиля по объекту в Иране
Хирург рассказал об уникальности случая девочки с «маской Бэтмена»
Популярное видео
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

После разгрома «Ливерпуля» — домашняя ничья с аутсайдером. Миранчук здорово вышел на замену, но не принес «Аталанте» победу
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 32 26 5 1 77-17 83
2
 Милан 32 21 6 5 63-37 69
3
 Ювентус 32 18 9 5 45-24 63
4
 Болонья 32 16 11 5 45-25 59
5
 Рома 32 16 8 8 57-36 56
6
 Аталанта 31 15 6 10 57-36 51
7
 Лацио 32 15 4 13 41-35 49
8
 Наполи 32 13 10 9 50-40 49
9
 Торино 32 11 12 9 31-29 45
10
 Фиорентина 31 12 8 11 43-36 44
11
 Монца 32 11 10 11 34-41 43
12
 Дженоа 32 9 12 11 35-39 39
13
 Лечче 32 7 11 14 27-48 32
14
 Кальяри 32 7 10 15 34-54 31
15
 Удинезе 32 4 17 11 31-48 29
16
 Верона 32 6 10 16 30-44 28
17
 Эмполи 32 7 7 18 25-48 28
18
 Фрозиноне 32 6 9 17 40-63 27
19
 Сассуоло 32 6 8 18 39-62 26
20
 Салернитана 32 2 9 21 26-68 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
19.04 19:30
Дженоа – Лацио
 - : -
19.04 21:45
Кальяри – Ювентус
 - : -
20.04 19:00
Эмполи – Наполи
 - : -
20.04 21:45
Верона – Удинезе
 - : -
21.04 13:30
Сассуоло – Лечче
 - : -
21.04 16:00
Торино – Фрозиноне
 - : -
21.04 19:00
Салернитана – Фиорентина
 - : -
21.04 21:45
Монца – Аталанта
 - : -
22.04 19:30
Рома – Болонья
 - : -
22.04 21:45
Милан – Интер
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 23
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 15
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 13
П
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 8
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 7
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 30 1 3
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 27 1 6
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 17 1 5
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости