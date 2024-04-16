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После разгрома «Ливерпуля» — домашняя ничья с аутсайдером. Миранчук здорово вышел на замену, но не принес «Аталанте» победу

Андрей Кузичев
Корреспондент
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Алексей Миранчук.
Фото ФК «Аталанта»
Яркий отрезок российского легионера не помог бергамаскам.
Италия. Серия А. 32-й тур
15 апр, 21:45. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
2:2
Верона

Алексей Миранчук провел на скамейке матч прошлого тура серии А с «Кальяри», а в день триумфа «Аталанты» на «Энфилде» получил от Джан Пьеро Гасперини около пяти минут. Та замена стала единственной в игре с «Ливерпулем», до ответной игры трое суток, поэтому появление нашего легионера в составе на «Верону» казалось неизбежным. Только в протоколе фамилия полузащитника сборной России снова обнаружилась в числе запасных.

Все возвращается на круги своя к периоду, когда Миранчук получал крохи игрового времени? Торопиться с выводами не стоит. Как и упрекать Гасперини в предвзятости. Даже такой упертый человек, как Джан Пьеро, не враг себе, и он видит команду в работе. Когда Миранчук находился в идеальных кондициях, он был в старте всегда, хотя сочетания и конфигурация атакующей тройки менялись в каждом из матчей, которые шли с интервалом в три-четыре дня. И даже возвращение Лукмана с Кубка Африки на статусе Алексея никак не сказалось.

Вот и сейчас Гасперини видит, кто на данном этапе по-настоящему горяч. Тот же Скамакка еще пару месяцев назад чередовал попадания в основу со статусом запасного, а сейчас кандидат на поездку на Евро-2024 штампует голы и пытается убедить тренера сборной Италии Лучано Спаллетти. Четыре дня назад он забил два гола «Ливерпулю». А в понедельник, как казалось, обеспечил результат в игре со сражающимся за выживание соперником уже в первом тайме. Сначала после отбора в центре и паса Копмайнерса последовал роскошный удар под перекладину. Потом Скамакка переквалифицировался в ассистенты и отправил один на один с вратарем удвоившего счет Эдерсона.

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Нокаут? Ну какая «Верона» после «Ливерпуля»?! Вот за такие мысли обычно и наказывают, что гости и сделали. Да еще и переплюнув «Аталанту». Та забила дважды за пять минут, а веронцы уложились в неполные четыре. Тут Гасперини и вспомнил про Миранчука, вместе с которым в бой были брошены Лукман и Колашинац, и россиянин стал самой заметной фигурой последней трети матча.

Начал с падения в штрафной, добавив немного артистизма, что не убедило арбитра. Продолжил резким ударом в ближний угол, который голкипер не без труда укротил, остановив мяч у линии ворот. И, как оказалось, это был первый раунд главной дуэли вечера, которая завершилась в пользу вратаря. Следующее спасение Монтипо совершил, когда Миранчук принял мяч перед штрафной и с разворота пробил в нижний угол.

Затем россиянин на какое-то время переключился на роль диспетчера и едва не вывел один на один Пашалича. Хорват не сумел укротить непростую передачу, а вот исполнившему забегание Хольму мяч вложили точно в ногу. Несмотря на острый угол, позиция была убойной, но удар последовал не в створ, а куда-то на верхний ярус трибун.

Развязка же пришлась на добавленные арбитром минуты, и Миранчук мог подарить Бергамо еще один праздник. Точнее, слово «мог» лучше подходит к его двум предыдущим шансам, тогда как тут — вылетев на прострел с левого фланга — он должен был забивать. Однако удар получился недостаточно сильным, и прочитавший момент Монтипо отстоял для «Вероны» ничью.

Качели «Аталанты» продолжаются, и даже не знаешь, какая команда настоящая. Та, что громила «Ливерпуль», или та, что в двух играх с командами из нижней части таблицы потеряла пять очков. С такой расточительностью еще недавно казавшиеся реальными шансы отобраться в Лигу чемпионов выглядят фантастикой. Не остаться бы без еврокубков, ведь «Наполи» и «Лацио» совсем рядом, а имеющийся в запасе отложенный матч еще нужно выиграть. Впрочем, Миранчук своим выходом заслужил сыграть с «Ливерпулем» больше, чем в первом матче.

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Верона
Серия А
0
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Худший матч Миранчука в этом году. Был заменен уже в перерыве, а «Аталанта» проиграла
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 32 26 5 1 77-17 83
2
 Милан 32 21 6 5 63-37 69
3
 Ювентус 32 18 9 5 45-24 63
4
 Болонья 32 16 11 5 45-25 59
5
 Рома 32 16 8 8 57-36 56
6
 Аталанта 31 15 6 10 57-36 51
7
 Лацио 32 15 4 13 41-35 49
8
 Наполи 32 13 10 9 50-40 49
9
 Торино 32 11 12 9 31-29 45
10
 Фиорентина 31 12 8 11 43-36 44
11
 Монца 32 11 10 11 34-41 43
12
 Дженоа 32 9 12 11 35-39 39
13
 Лечче 32 7 11 14 27-48 32
14
 Кальяри 32 7 10 15 34-54 31
15
 Удинезе 32 4 17 11 31-48 29
16
 Верона 32 6 10 16 30-44 28
17
 Эмполи 32 7 7 18 25-48 28
18
 Фрозиноне 32 6 9 17 40-63 27
19
 Сассуоло 32 6 8 18 39-62 26
20
 Салернитана 32 2 9 21 26-68 15
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38 тур
12.04 21:45
Лацио – Салернитана
 4 : 1
13.04 16:00
Лечче – Эмполи
 1 : 0
13.04 19:00
Торино – Ювентус
 0 : 0
13.04 21:45
Болонья – Монца
 0 : 0
14.04 13:30
Наполи – Фрозиноне
 2 : 2
14.04 16:00
Сассуоло – Милан
 3 : 3
14.04 19:00
Удинезе – Рома
 1 : 1
14.04 21:45
Интер – Кальяри
 2 : 2
15.04 19:30
Фиорентина – Дженоа
 1 : 1
15.04 21:45
Аталанта – Верона
 2 : 2
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Лаутаро Мартинес

Интер

 23
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Душан Влахович

Ювентус

 15
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 13
П
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 8
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 7
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 30 1 3
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 27 1 6
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 17 1 5
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