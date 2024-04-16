После разгрома «Ливерпуля» — домашняя ничья с аутсайдером. Миранчук здорово вышел на замену, но не принес «Аталанте» победу

Яркий отрезок российского легионера не помог бергамаскам.

Алексей Миранчук провел на скамейке матч прошлого тура серии А с «Кальяри», а в день триумфа «Аталанты» на «Энфилде» получил от Джан Пьеро Гасперини около пяти минут. Та замена стала единственной в игре с «Ливерпулем», до ответной игры трое суток, поэтому появление нашего легионера в составе на «Верону» казалось неизбежным. Только в протоколе фамилия полузащитника сборной России снова обнаружилась в числе запасных.

Все возвращается на круги своя к периоду, когда Миранчук получал крохи игрового времени? Торопиться с выводами не стоит. Как и упрекать Гасперини в предвзятости. Даже такой упертый человек, как Джан Пьеро, не враг себе, и он видит команду в работе. Когда Миранчук находился в идеальных кондициях, он был в старте всегда, хотя сочетания и конфигурация атакующей тройки менялись в каждом из матчей, которые шли с интервалом в три-четыре дня. И даже возвращение Лукмана с Кубка Африки на статусе Алексея никак не сказалось.

Вот и сейчас Гасперини видит, кто на данном этапе по-настоящему горяч. Тот же Скамакка еще пару месяцев назад чередовал попадания в основу со статусом запасного, а сейчас кандидат на поездку на Евро-2024 штампует голы и пытается убедить тренера сборной Италии Лучано Спаллетти. Четыре дня назад он забил два гола «Ливерпулю». А в понедельник, как казалось, обеспечил результат в игре со сражающимся за выживание соперником уже в первом тайме. Сначала после отбора в центре и паса Копмайнерса последовал роскошный удар под перекладину. Потом Скамакка переквалифицировался в ассистенты и отправил один на один с вратарем удвоившего счет Эдерсона.

Нокаут? Ну какая «Верона» после «Ливерпуля»?! Вот за такие мысли обычно и наказывают, что гости и сделали. Да еще и переплюнув «Аталанту». Та забила дважды за пять минут, а веронцы уложились в неполные четыре. Тут Гасперини и вспомнил про Миранчука, вместе с которым в бой были брошены Лукман и Колашинац, и россиянин стал самой заметной фигурой последней трети матча.

Начал с падения в штрафной, добавив немного артистизма, что не убедило арбитра. Продолжил резким ударом в ближний угол, который голкипер не без труда укротил, остановив мяч у линии ворот. И, как оказалось, это был первый раунд главной дуэли вечера, которая завершилась в пользу вратаря. Следующее спасение Монтипо совершил, когда Миранчук принял мяч перед штрафной и с разворота пробил в нижний угол.

Затем россиянин на какое-то время переключился на роль диспетчера и едва не вывел один на один Пашалича. Хорват не сумел укротить непростую передачу, а вот исполнившему забегание Хольму мяч вложили точно в ногу. Несмотря на острый угол, позиция была убойной, но удар последовал не в створ, а куда-то на верхний ярус трибун.

Развязка же пришлась на добавленные арбитром минуты, и Миранчук мог подарить Бергамо еще один праздник. Точнее, слово «мог» лучше подходит к его двум предыдущим шансам, тогда как тут — вылетев на прострел с левого фланга — он должен был забивать. Однако удар получился недостаточно сильным, и прочитавший момент Монтипо отстоял для «Вероны» ничью.

Качели «Аталанты» продолжаются, и даже не знаешь, какая команда настоящая. Та, что громила «Ливерпуль», или та, что в двух играх с командами из нижней части таблицы потеряла пять очков. С такой расточительностью еще недавно казавшиеся реальными шансы отобраться в Лигу чемпионов выглядят фантастикой. Не остаться бы без еврокубков, ведь «Наполи» и «Лацио» совсем рядом, а имеющийся в запасе отложенный матч еще нужно выиграть. Впрочем, Миранчук своим выходом заслужил сыграть с «Ливерпулем» больше, чем в первом матче.