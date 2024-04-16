После разгрома «Ливерпуля» — домашняя ничья с аутсайдером. Миранчук здорово вышел на замену, но не принес «Аталанте» победу
Алексей Миранчук провел на скамейке матч прошлого тура серии А с «Кальяри», а в день триумфа «Аталанты» на «Энфилде» получил от Джан Пьеро Гасперини около пяти минут. Та замена стала единственной в игре с «Ливерпулем», до ответной игры трое суток, поэтому появление нашего легионера в составе на «Верону» казалось неизбежным. Только в протоколе фамилия полузащитника сборной России снова обнаружилась в числе запасных.
Все возвращается на круги своя к периоду, когда Миранчук получал крохи игрового времени? Торопиться с выводами не стоит. Как и упрекать Гасперини в предвзятости. Даже такой упертый человек, как Джан Пьеро, не враг себе, и он видит команду в работе. Когда Миранчук находился в идеальных кондициях, он был в старте всегда, хотя сочетания и конфигурация атакующей тройки менялись в каждом из матчей, которые шли с интервалом в три-четыре дня. И даже возвращение Лукмана с Кубка Африки на статусе Алексея никак не сказалось.
Вот и сейчас Гасперини видит, кто на данном этапе по-настоящему горяч. Тот же Скамакка еще пару месяцев назад чередовал попадания в основу со статусом запасного, а сейчас кандидат на поездку на Евро-2024 штампует голы и пытается убедить тренера сборной Италии Лучано Спаллетти. Четыре дня назад он забил два гола «Ливерпулю». А в понедельник, как казалось, обеспечил результат в игре со сражающимся за выживание соперником уже в первом тайме. Сначала после отбора в центре и паса Копмайнерса последовал роскошный удар под перекладину. Потом Скамакка переквалифицировался в ассистенты и отправил один на один с вратарем удвоившего счет Эдерсона.
Нокаут? Ну какая «Верона» после «Ливерпуля»?! Вот за такие мысли обычно и наказывают, что гости и сделали. Да еще и переплюнув «Аталанту». Та забила дважды за пять минут, а веронцы уложились в неполные четыре. Тут Гасперини и вспомнил про Миранчука, вместе с которым в бой были брошены Лукман и Колашинац, и россиянин стал самой заметной фигурой последней трети матча.
Начал с падения в штрафной, добавив немного артистизма, что не убедило арбитра. Продолжил резким ударом в ближний угол, который голкипер не без труда укротил, остановив мяч у линии ворот. И, как оказалось, это был первый раунд главной дуэли вечера, которая завершилась в пользу вратаря. Следующее спасение Монтипо совершил, когда Миранчук принял мяч перед штрафной и с разворота пробил в нижний угол.
Затем россиянин на какое-то время переключился на роль диспетчера и едва не вывел один на один Пашалича. Хорват не сумел укротить непростую передачу, а вот исполнившему забегание Хольму мяч вложили точно в ногу. Несмотря на острый угол, позиция была убойной, но удар последовал не в створ, а куда-то на верхний ярус трибун.
Развязка же пришлась на добавленные арбитром минуты, и Миранчук мог подарить Бергамо еще один праздник. Точнее, слово «мог» лучше подходит к его двум предыдущим шансам, тогда как тут — вылетев на прострел с левого фланга — он должен был забивать. Однако удар получился недостаточно сильным, и прочитавший момент Монтипо отстоял для «Вероны» ничью.
Качели «Аталанты» продолжаются, и даже не знаешь, какая команда настоящая. Та, что громила «Ливерпуль», или та, что в двух играх с командами из нижней части таблицы потеряла пять очков. С такой расточительностью еще недавно казавшиеся реальными шансы отобраться в Лигу чемпионов выглядят фантастикой. Не остаться бы без еврокубков, ведь «Наполи» и «Лацио» совсем рядом, а имеющийся в запасе отложенный матч еще нужно выиграть. Впрочем, Миранчук своим выходом заслужил сыграть с «Ливерпулем» больше, чем в первом матче.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|32
|26
|5
|1
|77-17
|83
|
2
|Милан
|32
|21
|6
|5
|63-37
|69
|
3
|Ювентус
|32
|18
|9
|5
|45-24
|63
|
4
|Болонья
|32
|16
|11
|5
|45-25
|59
|
5
|Рома
|32
|16
|8
|8
|57-36
|56
|
6
|Аталанта
|31
|15
|6
|10
|57-36
|51
|
7
|Лацио
|32
|15
|4
|13
|41-35
|49
|
8
|Наполи
|32
|13
|10
|9
|50-40
|49
|
9
|Торино
|32
|11
|12
|9
|31-29
|45
|
10
|Фиорентина
|31
|12
|8
|11
|43-36
|44
|
11
|Монца
|32
|11
|10
|11
|34-41
|43
|
12
|Дженоа
|32
|9
|12
|11
|35-39
|39
|
13
|Лечче
|32
|7
|11
|14
|27-48
|32
|
14
|Кальяри
|32
|7
|10
|15
|34-54
|31
|
15
|Удинезе
|32
|4
|17
|11
|31-48
|29
|
16
|Верона
|32
|6
|10
|16
|30-44
|28
|
17
|Эмполи
|32
|7
|7
|18
|25-48
|28
|
18
|Фрозиноне
|32
|6
|9
|17
|40-63
|27
|
19
|Сассуоло
|32
|6
|8
|18
|39-62
|26
|
20
|Салернитана
|32
|2
|9
|21
|26-68
|15
|12.04
|21:45
|
Лацио – Салернитана
|4 : 1
|13.04
|16:00
|
Лечче – Эмполи
|1 : 0
|13.04
|19:00
|
Торино – Ювентус
|0 : 0
|13.04
|21:45
|
Болонья – Монца
|0 : 0
|14.04
|13:30
|
Наполи – Фрозиноне
|2 : 2
|14.04
|16:00
|
Сассуоло – Милан
|3 : 3
|14.04
|19:00
|
Удинезе – Рома
|1 : 1
|14.04
|21:45
|
Интер – Кальяри
|2 : 2
|15.04
|19:30
|
Фиорентина – Дженоа
|1 : 1
|15.04
|21:45
|
Аталанта – Верона
|2 : 2
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|23
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|15
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|13
|П
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|8
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|
|
Пауло Дибала
Рома
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|30
|1
|3
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|27
|1
|6
|
|
Малик Тшау
Милан
|17
|1
|5