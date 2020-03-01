Звонимир Бобан: «Нет сомнений в том, что «Милан» должен продлить контракт с Ибрагимовичем»

Директор «Милана» Звонимир Бобан считает, что клуб должен продлить контракт с нападающим Златаном Ибрагимовичем. Контракт шведа, который пришел в «Милан» минувшей зимой, рассчитан до конца сезона и будет автоматически продлен при попадании команды в Лигу чемпионов.

— Все видят, какое влияние оказывает Ибрагимович, — цитирует Gazzetta dello Sport Бобана. — Он особенный игрок. Нет никаких сомнений в том, что нам нужно начать обсуждение продления контракта. Какими бы ни были результаты, мы должны что-то предпринимать сейчас.