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Звонимир Бобан: «Нет сомнений в том, что «Милан» должен продлить контракт с Ибрагимовичем»

09:20
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Директор «Милана» Звонимир Бобан считает, что клуб должен продлить контракт с нападающим Златаном Ибрагимовичем. Контракт шведа, который пришел в «Милан» минувшей зимой, рассчитан до конца сезона и будет автоматически продлен при попадании команды в Лигу чемпионов.

— Все видят, какое влияние оказывает Ибрагимович, — цитирует Gazzetta dello Sport Бобана. — Он особенный игрок. Нет никаких сомнений в том, что нам нужно начать обсуждение продления контракта. Какими бы ни были результаты, мы должны что-то предпринимать сейчас.

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