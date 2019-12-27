Златан в своем стиле. Ибрагимович сравнил себя с богом
22:43
Как уже сообщал «СЭ», нападающий Златан Ибрагимович вернулся в «Милан». 38-летний швед подписал контракт до конца года.
Ибрагимович в Twitter прокомментировал эту новость, выложив яркое фото, на котором он изображен в образе бога, борющегося с дьяволом.
— Тот же Златан. Другой дьявол, — подписал пост Ибрагимович.
Same Zlatan. Different Devil. @acmilan Arrivo pic.twitter.com/2sU0su3Jtt— Zlatan Ibrahimovi? (@Ibra_official) December 27, 2019
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