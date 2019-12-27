Златан в своем стиле. Ибрагимович сравнил себя с богом

Как уже сообщал «СЭ», нападающий Златан Ибрагимович вернулся в «Милан». 38-летний швед подписал контракт до конца года.

Ибрагимович в Twitter прокомментировал эту новость, выложив яркое фото, на котором он изображен в образе бога, борющегося с дьяволом.

— Тот же Златан. Другой дьявол, — подписал пост Ибрагимович.