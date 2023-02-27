Ибрагимович о контракте Леау с «Миланом»: «Я снизил ради него зарплату. Он хочет еще и мой дом?»

Ибрагимович пошутил о переговорах «Милана» и Леау о продлении контракта

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович пошутил о переговорах клуба и форварда Рафаэла Леау о продлении контракта.

«Я снизил ради него зарплату, я играю бесплатно. Он хочет еще и мой дом?» — приводит слова Ибрагимовича Fanpage.

Контракт Леау с «Миланом» рассчитан до лета 2024 года. Ранее Рики Массара рассказал, что клуб работает над продлением контрактов Оливье Жиру и Леау.

В текущем сезоне Леау провел в составе команды 32 матча, забил 9 мячей и отдал 10 результативных передач.