Златан Ибрагимович: «Если бы у меня была форма 10-летней давности, меня бы никто не мог остановить. Хотя и так не могут»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высоко оценил свой уровень в нынешнем сезоне. 39-летний форвард провел 3 матча, в которых забил 5 голов. В дерби с «Интером» он сделал дубль (2:1), проводя первый матч после болезни коронавирусом.

— Я знаю свой уровень. После травмы я поехал в США, чтобы почувствовать себя живым, — цитирует Football Italia Ибрагимовича. — Я сказал Жозе Моуринью, что не готов и не хочу быть разочарованием, и поэтому поехал в Америку.

Мино Райола сказал мне вернуться в Европу, он сказал, что я нужен «Милану», поэтому я приехал. Сейчас я чувствую себя более совершенным игроком, чем 10 лет назад. Если бы у меня был уровень физподготовки десятилетней давности, меня бы никто не смог остановить. Хотя они и так не могут.