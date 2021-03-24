Зидан может возглавить «Ювентус»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассматривается на аналогичный пост в «Ювентусе», информирует La Gazzetta dello Sport. 48-летний француз по окончании сезона может заменить Андреа Пирло.

Кроме Зидана туринцы также рассматривают своего бывшего тренера Массимилиано Аллегри.

Как отмечается, Зидан был бы не против вновь поработать с нападающим Криштиану Роналду, который выступал за «Реал» при французе.

Однако последнее время ходят разговоры о том, что португальский форвард покинет «Ювентус» и может вернуться в «Реал».

Напомним, ранее стало известно о конфликте между Пирло и президентом «Ювентуса» Андреа Аньели.

Команда занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии.