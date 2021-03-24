«Фиорентина», за которую выступает Кокорин, объявила о назначении нового тренера
«Фиорентина» объявила о возвращении на пост главного тренера 56-летнего Джузеппе Якини.
Итальянский специалист уже работал в клубе с декабря 2019 по ноябрь 2020 года. Кроме того, он в течение пяти лет выступал за команду, будучи действующим футболистом.
Ранее сообщалось, что Якини будет руководить командой до конца сезона.
Напомним, вчера «Фиорентина», за которую выступает российский нападающий Александр Кокорин, объявила об уходе с поста главного тренера Чезаре Пранделли.
«Фиалки» в 11 матчах последних чемпионата Италии одержали лишь три победы при шести поражениях, включая 0:6 от «Наполи». В таблице серии А команда занимает 14 место, имея в активе 29 очков.
? | Beppe Iachini torna alla guida della Fiorentina— ACF Fiorentina (@acffiorentina) March 24, 2021
ACF Fiorentina comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Beppe Iachini.
Il tecnico diriger? l' allenamento al C.S. Astori e riprender? contatto con la squadra questa mattina#ForzaViola ? #Fiorentina pic.twitter.com/1TbjVTtRLs
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