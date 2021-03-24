Мойзе Кин покинул расположение сборной Италии из-за травмы

Нападающий «ПСЖ» Мойзе Кин покинул расположение сборной Италии, сообщает Football Italia.

По информации источника, 21-летний футболист получил мышечное повреждение. Сообщается, что он вернется в Париж для работы с клубом.

Мойзе Кин выступает за «ПСЖ» на правах аренды из «Эвертона». На его счету 15 голов и 1 результативная передача в 29 матчах за парижан в сезоне-2020/21.