Жозе Моуринью: "Я мог бы вернуться в "Интер"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал, что мог бы вернуться в "Интер". Португальский специалист возглавлял миланскую команду с 2008 по 2010-й год.

- У меня не будет никаких проблем в том, чтобы вернуться в "Интер", - приводит Football Italia слова Моуринью. - Я думаю, это действительно повод для гордости, когда клуб, где ты работал прежде, захотел тебя вернуть. Я покинул "Интер", потому что мне больше нечего было ему дать, но я открыт для возвращения. Единственный клуб, по отношению к которому у менч чувство незавершенного дела по отношению к "Манчестер Юнайтед". Я ушел в тот момент, когда мог бы достичь большего и улучшить некоторые вещи, но ко всем остальным клубам у меня чувство, что я отдал все, что мог.

Моуринью в декабре 2018 года покинул пост главного тренера "Манчестер Юнайтед"​. Напомним, что ранее он работал в "Порту", "Реале" и "Челси"​.

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