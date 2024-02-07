Кварацхелия до окончания сезона отказался продлевать контракт с «Наполи»
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис сообщил, что представители вингера команды Хвичи Кварацхелии отказались обсуждать продление контракта игрока до окончания сезона.
«Мы встречались с его агентами три месяца назад, я предложил продлить контракт. Его представители ответили: «Не волнуйтесь, нам здесь хорошо, поговорим в конце сезона», — приводит слова Де Лаурентиса журналист Фабрицио Романо.
Действующий контракт 22-летнего грузина истекает в 2027 году. В текущем сезоне Кварацхелия провел 29 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 5 голевых передач.
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|1
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|
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|23
|16
|5
|2
|36-14
|53
|
3
|Милан
|23
|15
|4
|4
|46-27
|49
|
4
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|22
|12
|3
|7
|40-22
|39
|
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|11
|5
|7
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|38
|
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|9
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|
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|
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|22
|10
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|
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|
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|8
|6
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|
11
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|23
|7
|8
|8
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|29
|
12
|Дженоа
|23
|7
|8
|8
|24-26
|29
|
13
|Лечче
|23
|5
|9
|9
|24-33
|24
|
14
|Фрозиноне
|23
|6
|5
|12
|31-44
|23
|
15
|Сассуоло
|22
|5
|4
|13
|28-41
|19
|
16
|Удинезе
|23
|2
|13
|8
|23-37
|19
|
17
|Верона
|23
|4
|6
|13
|21-32
|18
|
18
|Кальяри
|23
|4
|6
|13
|21-42
|18
|
19
|Эмполи
|23
|4
|6
|13
|15-36
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|
20
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|23
|2
|7
|14
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|13
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38 тур
|9.02
|22:45
|
Салернитана – Эмполи
|- : -
|10.02
|17:00
|
Кальяри – Лацио
|- : -
|10.02
|20:00
|
Рома – Интер
|- : -
|10.02
|22:45
|
Сассуоло – Торино
|- : -
|11.02
|14:30
|
Фиорентина – Фрозиноне
|- : -
|11.02
|17:00
|
Болонья – Лечче
|- : -
|11.02
|17:00
|
Монца – Верона
|- : -
|11.02
|20:00
|
Дженоа – Аталанта
|- : -
|11.02
|22:45
|
Милан – Наполи
|- : -
|12.02
|22:45
|
Ювентус – Удинезе
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|19
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|12
|
|
Оливье Жиру
Милан
|11
|П
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|
|
Шарль Де Кетеларе
Аталанта
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|21
|1
|2
|
|
Ламек Банда
Лечче
|15
|1
|4
|
|
Даниэль Болока
Сассуоло
|19
|1
|4
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