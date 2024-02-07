Кварацхелия до окончания сезона отказался продлевать контракт с «Наполи»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис сообщил, что представители вингера команды Хвичи Кварацхелии отказались обсуждать продление контракта игрока до окончания сезона.

«Мы встречались с его агентами три месяца назад, я предложил продлить контракт. Его представители ответили: «Не волнуйтесь, нам здесь хорошо, поговорим в конце сезона», — приводит слова Де Лаурентиса журналист Фабрицио Романо.

Действующий контракт 22-летнего грузина истекает в 2027 году. В текущем сезоне Кварацхелия провел 29 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 5 голевых передач.