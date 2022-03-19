Моуринью: ««Не ждите, что тренер, выигравший 25 трофеев, ответит тому, кто два раза выиграл серию B»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью ответил на критику бывшего тренера римлян Зденека Земана.

Земан назвал «Лацио» фаворитом предстоящего матча против «Ромы» Моуринью в серии А.

«Не ждите, что тренер, выигравший 25 трофеев, ответит тому, кто два раза выиграл серию B.

Я бы ответил, если бы мне задали вопрос о Трапаттони или Капелло, но Земан... Увольте, я не могу ответить».

20-го марта в 30-м туре серии А сыграют «Рома» и «Лацио». Встреча пройдет в Риме на Олимпийском стадионе и начнется в 20.00 (мск).