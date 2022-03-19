Моуринью: ««Не ждите, что тренер, выигравший 25 трофеев, ответит тому, кто два раза выиграл серию B»
Жозе Моуринью ответил на критику бывшего тренера «Ромы»
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью ответил на критику бывшего тренера римлян Зденека Земана.
Земан назвал «Лацио» фаворитом предстоящего матча против «Ромы» Моуринью в серии А.
«Не ждите, что тренер, выигравший 25 трофеев, ответит тому, кто два раза выиграл серию B.
Я бы ответил, если бы мне задали вопрос о Трапаттони или Капелло, но Земан... Увольте, я не могу ответить».
20-го марта в 30-м туре серии А сыграют «Рома» и «Лацио». Встреча пройдет в Риме на Олимпийском стадионе и начнется в 20.00 (мск).
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|
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|17
|9
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|
4
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|16
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|56
|
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|
6
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|8
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|41
|
11
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|29
|9
|8
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|
12
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|7
|12
|10
|39-46
|33
|
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|Болонья
|28
|9
|6
|13
|32-43
|33
|
14
|Эмполи
|29
|8
|8
|13
|40-54
|32
|
15
|Специя
|30
|8
|5
|17
|31-54
|29
|
16
|Сампдория
|29
|7
|5
|17
|37-51
|26
|
17
|Кальяри
|29
|5
|10
|14
|28-53
|25
|
18
|Дженоа
|30
|2
|16
|12
|23-47
|22
|
19
|Венеция
|28
|5
|7
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|18
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38 тур
|18.03
|20:45
|
Сассуоло – Специя
|4 : 1
|18.03
|23:00
|
Дженоа – Торино
|1 : 0
|19.03
|17:00
|
Наполи – Удинезе
|2 : 1
|19.03
|20:00
|
Интер – Фиорентина
|1 : 1
|19.03
|22:45
|
Кальяри – Милан
|- : -
|20.03
|14:30
|
Венеция – Сампдория
|- : -
|20.03
|17:00
|
Эмполи – Верона
|- : -
|20.03
|17:00
|
Ювентус – Салернитана
|- : -
|20.03
|20:00
|
Рома – Лацио
|- : -
|20.03
|22:45
|
Болонья – Аталанта
|- : -
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|
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Чиро Иммобиле
Лацио
|21
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|20
|
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Джованни Симеоне
Верона
|15
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|8
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|7
|
|
Николо Барелла
Интер
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|23
|1
|8
|
|
Тео Эрнандес
Милан
|23
|1
|5
|
|
Кельвен Амиан
Специя
|24
|1
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