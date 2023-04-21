Моуриньо — о критике от Кассано: «Давайте не будем обманываться его историями»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о критике со стороны бывшего игрока «волков» Антонио Кассано.

Кассано регулярно критикует португальского специалиста в СМИ.

«Наша студия полна чемпионов? Значит, Кассано там нет, не так ли? Ему нет дела до футбола. Он не любит работать, он не может общаться и разговаривать, давайте не будем обманываться его историями», — заявил Моуринью в эфире Sky Sports.

Римская команда победила по сумме двух матчей со счетом 4:2. В полуфинале Лиги Европы команда Жозе Моуринью встретится с «Байером».