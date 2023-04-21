Шкриньяр не сыграет за «Интер» перед переходом в «ПСЖ»

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр не сыграет за итальянскую команду в текущем сезоне, сообщает Calciomercato.

Вчера, 20 апреля, футболист перенес эндоскопическую операцию на поясничном отделе позвоночника. В ближайшие недели он будет проходить программу реабилитации.

Сообщается, что защитник пропустит оставшуюся часть сезона.

Шкриньяр не стал продлевать контракт с миланским клубом и договорился о переходе в «ПСЖ». Но в зимнее трансферное окно стороны не сумели осуществить трансфер.

В сезоне-2022/23 защитник сыграл за «Интер» 31 матч во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Контракт рассчитан до лета 2023 года.