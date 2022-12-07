Жиру рассказал о планах на будущее

Форвард «Милана» и сборной Франции Оливье Жиру рассказал, что думает о своем пребывании в итальянском клубе и поделился планами на будущее.

«Я пришел в «Милан» в очень подходящее время. Клуб дает мне шансы проявить себя, мне нужен был новый вызов. Впереди у меня несколько лет на высоком уровне. Я все еще могу проявлять себя на поле. Сейчас я отлично чувствую себя в «Милане». Мы уже выиграли скудетто, но не собираемся на этом останавливаться», — цитирует француза журналист Альфредо Педулла.

На данный момент футболист выступает на ЧМ-2022 в Катаре.