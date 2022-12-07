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Сегодня, 08:43

Жиру рассказал о планах на будущее

Виктория Кравченко
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Форвард «Милана» и сборной Франции Оливье Жиру рассказал, что думает о своем пребывании в итальянском клубе и поделился планами на будущее.

«Я пришел в «Милан» в очень подходящее время. Клуб дает мне шансы проявить себя, мне нужен был новый вызов. Впереди у меня несколько лет на высоком уровне. Я все еще могу проявлять себя на поле. Сейчас я отлично чувствую себя в «Милане». Мы уже выиграли скудетто, но не собираемся на этом останавливаться», — цитирует француза журналист Альфредо Педулла.

На данный момент футболист выступает на ЧМ-2022 в Катаре.

36-летний футболист забил свой 52-й гол за сборную Франции в матче с командой Польши в 1/8 финала чемпионата мира-2022. По этому показателю он превзошел Тьерри Анри (51).

Оливье Жиру
ФК Милан
0
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2
 Милан 15 10 3 2 29-15 33
3
 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
4
 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
5
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
6
 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
7
 Рома 15 8 3 4 18-14 27
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 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
9
 Торино 15 6 3 6 16-17 21
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 Болонья 15 5 4 6 20-25 19
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 Салернитана 15 4 5 6 19-24 17
13
 Эмполи 15 4 5 6 12-19 17
14
 Монца 15 5 1 9 16-22 16
15
 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
19
 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
20
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4.01 14:30
Салернитана – Милан
 - : -
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 - : -
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Специя – Аталанта
 - : -
4.01 16:30
Торино – Верона
 - : -
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 - : -
4.01 18:30
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 - : -
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Кремонезе – Ювентус
 - : -
4.01 20:30
Фиорентина – Монца
 - : -
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Интер – Наполи
 - : -
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