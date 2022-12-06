Кокорин рассказал, что поддерживает связь с партнерами по «Фиорентине»

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин рассказал об сохранившемся канале связи с итальянской «Фиорентиной».

— Ты говорил, что до сих пор на связи со всеми игроками «Фиорентины». Ты все еще в командном чате?

— Нет, удалили. Это был бы ненужный поток сообщений — шутки и прочее. Странно, что меня оставили в системе заполнения еды на следующий день. В «Фиорентине» ты должен выбирать заранее, что будешь есть завтра. Странно, что оттуда не удалили. Может, они каждый день ждут, что я зайду покушать? — цитирует Кокорина Sport24.

«Арис» взял в аренду Кокорина у «Фиорентины» до конца нынешнего сезона. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года.