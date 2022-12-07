Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 09:10

Рабьо рассказал о желании играть в АПЛ

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Адриен Рабьо поделился мнением о своем будущем. Нынешний контракт игрока со командой истекает летом 2023 года.

«Меня привлекает английский футбол — сама премьер-лига и её сверхконкурентный характер. Мне нравилось проводить время в Англии, хотя я был молод.

С командой пока не говорил о своем будущем, начало сезона было непростым для нас, плюс ЧМ. После турнира я начну более конкретно думать о будущем», — сказал Рабьо ESPN.

27-летний футболист играет в «Ювентусе» с 2019 года. За это время он провел 101 игру и отметился 7 голами за туринцев.

Адриен Рабьо
ФК Ювентус
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Первый гол Месси в плей-офф, феерия Португалии без Роналду, новый вылет Испании по пенальти: события 1/8 финала ЧМ-2022
«Вашингтон» обыграл «Эдмонтон» в матче НХЛ, у Овечкина «-1»
Полиция ФРГ задержала десятки планировавших госпереворот экстремистов
ВСУ подтянули дополнительные силы в район Артемовска
16 человек погибли в ДТП с грузовиком и автобусом в ДНР
Какие нормативы ГТО
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Жиру рассказал о планах на будущее
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 15 13 2 0 37-12 41
2
 Милан 15 10 3 2 29-15 33
3
 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
4
 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
5
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
6
 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
7
 Рома 15 8 3 4 18-14 27
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
9
 Торино 15 6 3 6 16-17 21
10
 Болонья 15 5 4 6 20-25 19
11
 Фиорентина 15 5 4 6 18-20 19
12
 Салернитана 15 4 5 6 19-24 17
13
 Эмполи 15 4 5 6 12-19 17
14
 Монца 15 5 1 9 16-22 16
15
 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
19
 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
20
 Верона 15 1 2 12 12-29 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.01 14:30
Салернитана – Милан
 - : -
4.01 14:30
Сассуоло – Сампдория
 - : -
4.01 16:30
Специя – Аталанта
 - : -
4.01 16:30
Торино – Верона
 - : -
4.01 18:30
Рома – Болонья
 - : -
4.01 18:30
Лечче – Лацио
 - : -
4.01 20:30
Кремонезе – Ювентус
 - : -
4.01 20:30
Фиорентина – Монца
 - : -
4.01 22:45
Интер – Наполи
 - : -
4.01 22:45
Удинезе – Эмполи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 9
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 8
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 7
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 5
И К Ж
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 13 1 1
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 14 1 4
Алекс Сандру

Алекс Сандру

Ювентус

 13 1 3
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости