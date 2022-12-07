Рабьо рассказал о желании играть в АПЛ

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Адриен Рабьо поделился мнением о своем будущем. Нынешний контракт игрока со командой истекает летом 2023 года.

«Меня привлекает английский футбол — сама премьер-лига и её сверхконкурентный характер. Мне нравилось проводить время в Англии, хотя я был молод.

С командой пока не говорил о своем будущем, начало сезона было непростым для нас, плюс ЧМ. После турнира я начну более конкретно думать о будущем», — сказал Рабьо ESPN.

27-летний футболист играет в «Ювентусе» с 2019 года. За это время он провел 101 игру и отметился 7 голами за туринцев.