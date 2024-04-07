Пиоли заявил, что Жиру еще не определился с будущим
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мнением о будущем форварда Оливье Жиру.
«Не думаю, что приветствие Оливье в конце матча в адрес болельщиков означает скорое прощание с ними. Это обычная послематчевая процедура. Он еще ничего не решил. Мы будем решать в конце сезона», — цитирует Пиоли pianetamilan.it.
Жиру выступает за «Милан» с 2021 года. В этом сезоне 37-летний француз провел 28 матчей в серии А, забил 13 голов и сделал 8 результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|30
|25
|4
|1
|73-14
|79
|
2
|Милан
|31
|21
|5
|5
|60-34
|68
|
3
|Ювентус
|30
|17
|8
|5
|44-24
|59
|
4
|Болонья
|30
|16
|9
|5
|45-25
|57
|
5
|Рома
|31
|16
|7
|8
|56-35
|55
|
6
|Аталанта
|29
|15
|5
|9
|54-32
|50
|
7
|Лацио
|31
|14
|4
|13
|37-34
|46
|
8
|Наполи
|30
|12
|9
|9
|44-36
|45
|
9
|Торино
|31
|11
|11
|9
|31-29
|44
|
10
|Фиорентина
|29
|12
|7
|10
|42-34
|43
|
11
|Монца
|30
|11
|9
|10
|32-37
|42
|
12
|Дженоа
|30
|8
|11
|11
|32-37
|35
|
13
|Лечче
|31
|6
|11
|14
|26-48
|29
|
14
|Удинезе
|30
|4
|16
|10
|29-45
|28
|
15
|Эмполи
|31
|7
|7
|17
|25-47
|28
|
16
|Верона
|30
|6
|9
|15
|27-40
|27
|
17
|Кальяри
|30
|6
|9
|15
|30-51
|27
|
18
|Фрозиноне
|30
|6
|7
|17
|38-61
|25
|
19
|Сассуоло
|31
|6
|7
|18
|36-59
|25
|
20
|Салернитана
|31
|2
|9
|20
|25-64
|15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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5 тур
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7 тур
8 тур
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10 тур
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12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|5.04
|21:45
|
Салернитана – Сассуоло
|2 : 2
|6.04
|16:00
|
Милан – Лечче
|3 : 0
|6.04
|19:00
|
Рома – Лацио
|1 : 0
|6.04
|21:45
|
Эмполи – Торино
|3 : 2
|7.04
|13:30
|
Фрозиноне – Болонья
|- : -
|7.04
|16:00
|
Монца – Наполи
|- : -
|7.04
|19:00
|
Кальяри – Аталанта
|- : -
|7.04
|19:00
|
Верона – Дженоа
|- : -
|7.04
|21:45
|
Ювентус – Фиорентина
|- : -
|8.04
|21:45
|
Удинезе – Интер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|23
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|15
|
|
Оливье Жиру
Милан
|13
|П
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|8
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|
|
Пауло Дибала
Рома
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|28
|1
|3
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|25
|1
|6
|
|
Ламек Банда
Лечче
|21
|1
|5
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