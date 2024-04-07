Пиоли заявил, что Жиру еще не определился с будущим

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мнением о будущем форварда Оливье Жиру.

«Не думаю, что приветствие Оливье в конце матча в адрес болельщиков означает скорое прощание с ними. Это обычная послематчевая процедура. Он еще ничего не решил. Мы будем решать в конце сезона», — цитирует Пиоли pianetamilan.it.