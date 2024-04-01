Жиру не стал отвечать на вопрос о возможном переходе в «Лос-Анджелес»

Форвард «Милана» Оливье Жиру прокомментировал слухи о возможном переезде в МЛС. Игроком интересуется «Лос-Анджелес».

«Сезон еще не завершен, поэтому без комментариев. Больше мне нечего сказать по этому поводу», — цитирует футболиста Telefoot.

В СМИ писали, что Жиру подпишет с клубом контракт до 2025 года. В нынешнем сезоне он провел 36 матчей за «Милан», забив 14 голов и сделав 9 результативных передачами.