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Сегодня, 12:35

Жиру не стал отвечать на вопрос о возможном переходе в «Лос-Анджелес»

Виктория Кравченко
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Форвард «Милана» Оливье Жиру прокомментировал слухи о возможном переезде в МЛС. Игроком интересуется «Лос-Анджелес».

«Сезон еще не завершен, поэтому без комментариев. Больше мне нечего сказать по этому поводу», — цитирует футболиста Telefoot.

В СМИ писали, что Жиру подпишет с клубом контракт до 2025 года. В нынешнем сезоне он провел 36 матчей за «Милан», забив 14 голов и сделав 9 результативных передачами.

Оливье Жиру
ХК Лос-Анджелес Кингз
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 29 24 4 1 71-14 76
2
 Милан 30 20 5 5 57-34 65
3
 Ювентус 30 17 8 5 44-24 59
4
 Болонья 29 15 9 5 42-25 54
5
 Рома 29 15 6 8 55-35 51
6
 Аталанта 29 15 5 9 54-32 50
7
 Лацио 30 14 4 12 37-33 46
8
 Наполи 30 12 9 9 44-36 45
9
 Торино 30 11 11 8 29-26 44
10
 Фиорентина 29 12 7 10 42-34 43
11
 Монца 30 11 9 10 32-37 42
12
 Дженоа 30 8 11 11 32-37 35
13
 Лечче 29 6 10 13 26-45 28
14
 Удинезе 29 4 15 10 28-44 27
15
 Верона 29 6 8 15 26-39 26
16
 Кальяри 29 6 8 15 29-50 26
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 Фрозиноне 30 6 7 17 38-61 25
18
 Эмполи 29 6 7 16 22-43 25
19
 Сассуоло 29 6 5 18 33-56 23
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 Салернитана 29 2 8 19 23-59 14
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Антуан Макумбу

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Душан Влахович

Ювентус

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