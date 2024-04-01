Пиоли заявил, что Леау может стать настоящим чемпионом
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мнением об игре нападающего клуба Рафаэла Леау. Он заявил, что футболиста ждет великое будущее.
«Я вижу, что он становится намного лучше не только в мастерстве, но и в отношении к тренировкам, и во время матча. «Милан» полагается на него, точно так же, как «ПСЖ» полагается на Килиана Мбаппе», — цитирует Пиоли Football Italia.
Португальский футболист выступает за «Милан» с 2019 года. В этом сезоне он провел 26 матчей в серии А, забил 5 голов и сделал 8 голевых передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|29
|24
|4
|1
|71-14
|76
|
2
|Милан
|30
|20
|5
|5
|57-34
|65
|
3
|Ювентус
|30
|17
|8
|5
|44-24
|59
|
4
|Болонья
|29
|15
|9
|5
|42-25
|54
|
5
|Рома
|29
|15
|6
|8
|55-35
|51
|
6
|Аталанта
|29
|15
|5
|9
|54-32
|50
|
7
|Лацио
|30
|14
|4
|12
|37-33
|46
|
8
|Наполи
|30
|12
|9
|9
|44-36
|45
|
9
|Торино
|30
|11
|11
|8
|29-26
|44
|
10
|Фиорентина
|29
|12
|7
|10
|42-34
|43
|
11
|Монца
|30
|11
|9
|10
|32-37
|42
|
12
|Дженоа
|30
|8
|11
|11
|32-37
|35
|
13
|Лечче
|29
|6
|10
|13
|26-45
|28
|
14
|Удинезе
|29
|4
|15
|10
|28-44
|27
|
15
|Верона
|29
|6
|8
|15
|26-39
|26
|
16
|Кальяри
|29
|6
|8
|15
|29-50
|26
|
17
|Фрозиноне
|30
|6
|7
|17
|38-61
|25
|
18
|Эмполи
|29
|6
|7
|16
|22-43
|25
|
19
|Сассуоло
|29
|6
|5
|18
|33-56
|23
|
20
|Салернитана
|29
|2
|8
|19
|23-59
|14
Результаты / календарь
1 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|30.03
|14:30
|
Наполи – Аталанта
|0 : 3
|30.03
|17:00
|
Дженоа – Фрозиноне
|1 : 1
|30.03
|17:00
|
Торино – Монца
|1 : 0
|30.03
|20:00
|
Лацио – Ювентус
|1 : 0
|30.03
|22:45
|
Фиорентина – Милан
|1 : 2
|1.04
|13:30
|
Болонья – Салернитана
|- : -
|1.04
|16:00
|
Кальяри – Верона
|- : -
|1.04
|16:00
|
Сассуоло – Удинезе
|- : -
|1.04
|19:00
|
Лечче – Рома
|- : -
|1.04
|21:45
|
Интер – Эмполи
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|23
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|15
|
|
Пауло Дибала
Рома
|12
|П
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|8
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|27
|1
|3
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|25
|1
|6
|
|
Ламек Банда
Лечче
|19
|1
|5
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