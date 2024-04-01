«Удинезе» сыграл вничью с «Сассуоло», «Верона» поделила очки с «Кальяри»

«Удинезе» на выезде сыграл вничью с «Сассуоло» в матче 30-го тура серии А — 1:1. У гостей гол забил Флориан Товен, у хозяев отметился Грегуар Дефрель.

«Удинезе» набрал 28 очков и занимает 14-е место в таблице серии А. «Сассуоло» с 24 очками — на 19-й строчке.

«Верона» на выезде поделился очки с «Кальяри» — 1:1. У гостей гол забил Федерико Бонаццоли. У хозяев отличился Ибрахим Сулемана.

«Верона» с 27 очками занимает 15-е место, «Кальяри» с 27 очками — на 16-й строчке.