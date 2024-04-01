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«Удинезе» сыграл вничью с «Сассуоло», «Верона» поделила очки с «Кальяри»

Руслан Минаев
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«Удинезе» на выезде сыграл вничью с «Сассуоло» в матче 30-го тура серии А — 1:1. У гостей гол забил Флориан Товен, у хозяев отметился Грегуар Дефрель.

«Удинезе» набрал 28 очков и занимает 14-е место в таблице серии А. «Сассуоло» с 24 очками — на 19-й строчке.

Италия. Серия А. 30-й тур
01 апр, 16:00. Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Реджо-Эмилия)
Сассуоло
1:1
Удинезе

«Верона» на выезде поделился очки с «Кальяри» — 1:1. У гостей гол забил Федерико Бонаццоли. У хозяев отличился Ибрахим Сулемана.

«Верона» с 27 очками занимает 15-е место, «Кальяри» с 27 очками — на 16-й строчке.

Италия. Серия А. 30-й тур
01 апр, 16:00. Unipol Domus (Кальяри)
Кальяри
1:1
Верона

ФК Верона
ФК Кальяри
ФК Сассуоло
ФК Удинезе
0
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Жиру не стал отвечать на вопрос о возможном переходе в «Лос-Анджелес»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 29 24 4 1 71-14 76
2
 Милан 30 20 5 5 57-34 65
3
 Ювентус 30 17 8 5 44-24 59
4
 Болонья 30 16 9 5 45-25 57
5
 Рома 29 15 6 8 55-35 51
6
 Аталанта 29 15 5 9 54-32 50
7
 Лацио 30 14 4 12 37-33 46
8
 Наполи 30 12 9 9 44-36 45
9
 Торино 30 11 11 8 29-26 44
10
 Фиорентина 29 12 7 10 42-34 43
11
 Монца 30 11 9 10 32-37 42
12
 Дженоа 30 8 11 11 32-37 35
13
 Удинезе 30 4 16 10 29-45 28
14
 Лечче 29 6 10 13 26-45 28
15
 Верона 30 6 9 15 27-40 27
16
 Кальяри 30 6 9 15 30-51 27
17
 Фрозиноне 30 6 7 17 38-61 25
18
 Эмполи 29 6 7 16 22-43 25
19
 Сассуоло 30 6 6 18 34-57 24
20
 Салернитана 30 2 8 20 23-62 14
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38 тур
30.03 14:30
Наполи – Аталанта
 0 : 3
30.03 17:00
Дженоа – Фрозиноне
 1 : 1
30.03 17:00
Торино – Монца
 1 : 0
30.03 20:00
Лацио – Ювентус
 1 : 0
30.03 22:45
Фиорентина – Милан
 1 : 2
1.04 13:30
Болонья – Салернитана
 3 : 0
1.04 16:00
Кальяри – Верона
 1 : 1
1.04 16:00
Сассуоло – Удинезе
 1 : 1
1.04 19:00
Лечче – Рома
 - : -
1.04 21:45
Интер – Эмполи
 - : -
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Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 23
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 15
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 12
П
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 8
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 7
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 28 1 3
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 25 1 6
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 19 1 5
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