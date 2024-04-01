«Удинезе» сыграл вничью с «Сассуоло», «Верона» поделила очки с «Кальяри»
«Удинезе» на выезде сыграл вничью с «Сассуоло» в матче 30-го тура серии А — 1:1. У гостей гол забил Флориан Товен, у хозяев отметился Грегуар Дефрель.
«Удинезе» набрал 28 очков и занимает 14-е место в таблице серии А. «Сассуоло» с 24 очками — на 19-й строчке.
«Верона» на выезде поделился очки с «Кальяри» — 1:1. У гостей гол забил Федерико Бонаццоли. У хозяев отличился Ибрахим Сулемана.
«Верона» с 27 очками занимает 15-е место, «Кальяри» с 27 очками — на 16-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|29
|24
|4
|1
|71-14
|76
|
2
|Милан
|30
|20
|5
|5
|57-34
|65
|
3
|Ювентус
|30
|17
|8
|5
|44-24
|59
|
4
|Болонья
|30
|16
|9
|5
|45-25
|57
|
5
|Рома
|29
|15
|6
|8
|55-35
|51
|
6
|Аталанта
|29
|15
|5
|9
|54-32
|50
|
7
|Лацио
|30
|14
|4
|12
|37-33
|46
|
8
|Наполи
|30
|12
|9
|9
|44-36
|45
|
9
|Торино
|30
|11
|11
|8
|29-26
|44
|
10
|Фиорентина
|29
|12
|7
|10
|42-34
|43
|
11
|Монца
|30
|11
|9
|10
|32-37
|42
|
12
|Дженоа
|30
|8
|11
|11
|32-37
|35
|
13
|Удинезе
|30
|4
|16
|10
|29-45
|28
|
14
|Лечче
|29
|6
|10
|13
|26-45
|28
|
15
|Верона
|30
|6
|9
|15
|27-40
|27
|
16
|Кальяри
|30
|6
|9
|15
|30-51
|27
|
17
|Фрозиноне
|30
|6
|7
|17
|38-61
|25
|
18
|Эмполи
|29
|6
|7
|16
|22-43
|25
|
19
|Сассуоло
|30
|6
|6
|18
|34-57
|24
|
20
|Салернитана
|30
|2
|8
|20
|23-62
|14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|30.03
|14:30
|
Наполи – Аталанта
|0 : 3
|30.03
|17:00
|
Дженоа – Фрозиноне
|1 : 1
|30.03
|17:00
|
Торино – Монца
|1 : 0
|30.03
|20:00
|
Лацио – Ювентус
|1 : 0
|30.03
|22:45
|
Фиорентина – Милан
|1 : 2
|1.04
|13:30
|
Болонья – Салернитана
|3 : 0
|1.04
|16:00
|
Кальяри – Верона
|1 : 1
|1.04
|16:00
|
Сассуоло – Удинезе
|1 : 1
|1.04
|19:00
|
Лечче – Рома
|- : -
|1.04
|21:45
|
Интер – Эмполи
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|23
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|15
|
|
Пауло Дибала
Рома
|12
|П
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|8
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|28
|1
|3
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|25
|1
|6
|
|
Ламек Банда
Лечче
|19
|1
|5
Новости