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Жервинью продлил контракт с «Пармой»

16:15
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Нападающий Жервинью продлил контракт с «Пармой». Новое соглашение 32-летнего ивуарийца рассчитано до 2022 года, сообщает официальный сайт клуба.

Жервинью выступает за «Парму» с 2018 года. Прошедшим летом к нападающему проявляли интерес ряд клубов, но он решил не менять команду. В нынешнем сезоне форвард успел провести 8 матчей и забить 3 гола, а также сделать 2 голевые передачи.

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