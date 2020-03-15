Защитник СПАЛа помог поймать грабителя

Защитник СПАЛа Тиагу Ционек получил благодарность от мэра Феррары. Он помог поймать грабителя, сообщает ANSA.

Молодой человек пытался ограбить один из немногих открытых магазинов в городе. Однако его заметил Ционек и бросился за ним в погоню. 33-летний поляк поймал преступника, повалил того на асфальт и удерживал до приезда полиции.

Сейчас сезон в серии А приостановлен из-за эпидемии коронавируса. В Европе наибольшее число обнаруженных случаев в Италии, где вирус диагностирован у 17 760 человек. В Италии также и самая высокая смертность от заболевания — больше 1000 случаев летального исхода.