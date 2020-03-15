Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Защитник СПАЛа помог поймать грабителя

15:15
Теги:

Защитник СПАЛа Тиагу Ционек получил благодарность от мэра Феррары. Он помог поймать грабителя, сообщает ANSA.

Молодой человек пытался ограбить один из немногих открытых магазинов в городе. Однако его заметил Ционек и бросился за ним в погоню. 33-летний поляк поймал преступника, повалил того на асфальт и удерживал до приезда полиции.

Сейчас сезон в серии А приостановлен из-за эпидемии коронавируса. В Европе наибольшее число обнаруженных случаев в Италии, где вирус диагностирован у 17 760 человек. В Италии также и самая высокая смертность от заболевания — больше 1000 случаев летального исхода.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир