Колашинац подпишет с «Аталантой» контракт по схеме «3+1»

Защитник Сеад Колашинац в ближайшее время может подписать контракт с «Аталантой», сообщает инсайдер Николо Скира.

По его данным, бергамаски заключат с 30-летним игроком сборной Боснии и Герцеговины контракт по схеме «3+1».

В минувшем сезоне, ныне свободный агент, Колашинац провел в «Марселе». На его счету 4 гола и 1 результативная передача в 41 матче.