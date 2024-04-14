Защитник «Ромы» Н'Дика потерял сознание в матче с «Удинезе», игру прервали

Защитник «Ромы» Эван Н'Дика потерял сознание в матче против «Удинезе» в 32-м туре серии А.

24-летний ивуариец потерял сознание в середине второго тайма. Игра была остановлена, защитника унесли с поля на носилках.

К 70-й минуте команды играли вничью — 1:1.