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Матч «Удинезе» — «Рома» не будет доигран сегодня из-за травмы Н'Дика

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Матч между «Удинезе» и «Ромой» в 32-м туре итальянской серии А не будет доигран 14 апреля.

Игру приостановили в середине второго тайма — защитник римлян Эван Н'Дика схватился за грудь и потерял сознание. 24-летнего ивуарийца на носилках унесли с поля.

В момент остановки матча команды играли вничью — 1:1. На гол полузащитника «Удинезе» Роберто Перейры ответил форвард «Ромы» Ромелу Лукаку.

После консультаций с футболистами и тренерскими штабами команд было решено остановить матч. Он будет доигран в другую дату, о которой станет известно позднее.

Футбол
ФК Рома
ФК Удинезе
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Защитник «Ромы» Н'Дика потерял сознание в матче с «Удинезе», игру прервали
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 31 26 4 1 75-15 82
2
 Милан 32 21 6 5 63-37 69
3
 Ювентус 32 18 9 5 45-24 63
4
 Болонья 32 16 11 5 45-25 59
5
 Рома 32 16 8 8 57-36 56
6
 Аталанта 30 15 5 10 55-34 50
7
 Лацио 32 15 4 13 41-35 49
8
 Наполи 32 13 10 9 50-40 49
9
 Торино 32 11 12 9 31-29 45
10
 Фиорентина 30 12 7 11 42-35 43
11
 Монца 32 11 10 11 34-41 43
12
 Дженоа 31 9 11 11 34-38 38
13
 Лечче 32 7 11 14 27-48 32
14
 Кальяри 31 7 9 15 32-52 30
15
 Удинезе 32 4 17 11 31-48 29
16
 Эмполи 32 7 7 18 25-48 28
17
 Фрозиноне 32 6 9 17 40-63 27
18
 Верона 31 6 9 16 28-42 27
19
 Сассуоло 32 6 8 18 39-62 26
20
 Салернитана 32 2 9 21 26-68 15
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12.04 21:45
Лацио – Салернитана
 4 : 1
13.04 16:00
Лечче – Эмполи
 1 : 0
13.04 19:00
Торино – Ювентус
 0 : 0
13.04 21:45
Болонья – Монца
 0 : 0
14.04 13:30
Наполи – Фрозиноне
 2 : 2
14.04 16:00
Сассуоло – Милан
 3 : 3
14.04 19:00
Удинезе – Рома
 1 : 1
14.04 21:45
Интер – Кальяри
 - : -
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