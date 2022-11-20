Защитник Карсдорп не вернулся в расположение «Ромы». Зимой он покинет команду

Защитник Рик Карсдорп не вернулся в расположение «Ромы», футболисты которой возобновили тренировки, сообщает журналист Николо Скира.

Главный тренер римлян Жозе Моуринью не рассчитывает на игрока, который зимой надеется найти себе новый клуб.

Ранее португальский тренер сказал, что один из игроков «предал команду», и ему нужно искать новый клуб.

Также Карсдорпа напугала критика со стороны фанатов — несколько человек поджидали футболиста около его дома.