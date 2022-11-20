«Интер» хочет продлить контракт с Чалханоглу

«Интер» хочет продлить контракт с полузащитником Хаканом Чалханоглу, сообщает Corriere dello Sport.

В ближайшее время руководство «нерадзурри» начнет переговоры с представителями 28-летнего игрока и предложит новый контракт.

Текущее соглашение Чалханоглу с миланским клубом действует до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне серии А турецкий хавбек провел 14 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 4 голевые передачи.