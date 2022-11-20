«Лацио» продлит контракт с защитником Катальди с повышением зарплаты

«Лацио» согласовал условия нового контракта с защитником Данило Катальди, пишет инсайдер Николо Скира.

Новое соглашение будет рассчитано до 2026 года. Зарплата 28-летнего футболиста вырастет с 1,4 до 1,8 миллиона евро в год.

Действующий контракт Катальди с римским клубом рассчитан до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне он провел 19 матчей во всех турнирах.